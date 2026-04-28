Тысяча огней на воде, рок под скрипки и 1500 тонн песка: как ярко провести майские в Петербурге

Первые майские выходные пройдут с 1 по 3 мая 2026 года.

В 2026 году календарь решил нас не баловать длинными каникулами. На первые майские отдыхаем всего три дня: с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье).

Это идеальное время, чтобы устроить себе быстрый «перезагруз» в самом красивом городе страны. Воздух уже пахнет весной, а Петербург оживает после зимы.

Магия огней в Юсуповском саду

Если хочется романтики и красивых фото для соцсетей, идите на DreamFest. С 1 по 3 мая по вечерам Юсуповский сад превратится в сказку.

Что там будет: симфонический оркестр играет рок-хиты, летают флайбордисты, а кругом полыхает огонь. Главная «фишка» — спуск тысяч светящихся фонариков на воду. Каждый загадывает желание.

с 19:30. Цена: от 1500 рублей.

Рыба, музыка и бесплатный вход

На Пионерской площади развернется «Рыбный фестиваль». Это рай для тех, кто любит вкусно поесть. Будет всё: от северной рыбы до дальневосточных деликатесов.

Можно просто погулять, посмотреть концерт или поучаствовать в мастер-классах от шефов. Вход свободный, так что это отличный вариант для бюджетного отдыха.

Огромные фигуры из песка

1 мая в Петропавловской крепости открывается Фестиваль песчаных скульптур. Это уже традиция. Мастера со всего мира строят из песка настоящие дворцы и фигуры в рост человека.

Выставка будет работать всё лето, но в первые дни мая скульптуры выглядят свежее всего.

Музыка для души в Филармонии

Для тех, кто любит классику, в Филармонии (на Михайловской улице) пройдет фестиваль «Музыкальная коллекция».

1 мая: отмечают юбилей дирижера Николая Алексеева. Будут играть Шостаковича.

отмечают юбилей дирижера Николая Алексеева. Будут играть Шостаковича. 3 мая: выступит знаменитый пианист Борис Березовский. Это не скучные уроки музыки, а мощные живые выступления в одном из лучших залов мира.

Майские в 2026-м будут короткими, но очень плотными. Бронируйте отели заранее, потому что даже на три дня в Петербург съедется полстраны.