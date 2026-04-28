Тысяча огней на воде, рок под скрипки и 1500 тонн песка: как ярко провести майские в Петербурге

В 2026 году календарь решил нас не баловать длинными каникулами. На первые майские отдыхаем всего три дня: с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье).
Это идеальное время, чтобы устроить себе быстрый «перезагруз» в самом красивом городе страны. Воздух уже пахнет весной, а Петербург оживает после зимы.
Магия огней в Юсуповском саду
Если хочется романтики и красивых фото для соцсетей, идите на DreamFest. С 1 по 3 мая по вечерам Юсуповский сад превратится в сказку.
Что там будет: симфонический оркестр играет рок-хиты, летают флайбордисты, а кругом полыхает огонь. Главная «фишка» — спуск тысяч светящихся фонариков на воду. Каждый загадывает желание.
- Когда: с 19:30.
- Цена: от 1500 рублей.
Рыба, музыка и бесплатный вход
На Пионерской площади развернется «Рыбный фестиваль». Это рай для тех, кто любит вкусно поесть. Будет всё: от северной рыбы до дальневосточных деликатесов.
Можно просто погулять, посмотреть концерт или поучаствовать в мастер-классах от шефов. Вход свободный, так что это отличный вариант для бюджетного отдыха.
Огромные фигуры из песка
1 мая в Петропавловской крепости открывается Фестиваль песчаных скульптур. Это уже традиция. Мастера со всего мира строят из песка настоящие дворцы и фигуры в рост человека.
Выставка будет работать всё лето, но в первые дни мая скульптуры выглядят свежее всего.
Музыка для души в Филармонии
Для тех, кто любит классику, в Филармонии (на Михайловской улице) пройдет фестиваль «Музыкальная коллекция».
- 1 мая: отмечают юбилей дирижера Николая Алексеева. Будут играть Шостаковича.
- 3 мая: выступит знаменитый пианист Борис Березовский. Это не скучные уроки музыки, а мощные живые выступления в одном из лучших залов мира.
Майские в 2026-м будут короткими, но очень плотными. Бронируйте отели заранее, потому что даже на три дня в Петербург съедется полстраны.