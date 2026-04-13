Какие факультеты есть в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге?
Какие факультеты есть в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 13 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
академия, здание
Фото Городовой ру
В Санкт-Петербургской академии имени Штиглица три факультета.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица (СПГХПА) — одно из старейших учебных заведений России, специализирующееся на подготовке специалистов в области дизайна, монументально-декоративного искусства и реставрации. В академии действуют три факультета, каждый из которых предлагает уникальные программы и направления подготовки.

Факультет монументально-декоративного искусства

Этот факультет сосредоточен на создании масштабных художественных произведений, интегрированных в архитектуру и общественное пространство. Здесь готовят специалистов, способных работать с крупными формами и масштабными проектами.

Кафедры факультета:

  • монументально-декоративной скульптуры;
  • монументально-декоративной живописи;
  • художественного текстиля;
  • художественной обработки металла;
  • художественной керамики и стекла;
  • интерьера и оборудования;
  • гуманитарных инженерных дисциплин;
  • моделирования костюма.

Интересные факты:

Студенты работают с традиционными материалами (мрамор, бронза, керамика) и современными технологиями (3D-моделирование, цифровая печать на текстиле).

На кафедре монументально-декоративной живописи студенты создают масштабные росписи для общественных пространств, а на кафедре скульптуры — памятники и декоративные элементы для городских объектов.

Факультет активно участвует в реализации городских проектов по благоустройству и созданию арт-объектов.

Факультет дизайна

Здесь готовят специалистов в сфере промышленного, графического, средового и других видов дизайна. Обучение сочетает художественные навыки с техническими и маркетинговыми знаниями.

Кафедры факультета:

  • физического воспитания (обеспечивает общую физическую подготовку студентов);
  • дизайна мебели;
  • средового дизайна;
  • графического дизайна;
  • промышленного дизайна;
  • анимации и медиадизайна.

Интересные факты:

На кафедре промышленного дизайна студенты разрабатывают прототипы продукции для реальных компаний — от бытовой техники до медицинского оборудования.

Кафедра анимации и медиадизайна сотрудничает с ведущими студиями анимации и гейм-девелопмента, предоставляя студентам возможность стажировок.

В рамках проектов по средовому дизайну студенты создают концепции благоустройства парков, общественных пространств и интерьеров.

Факультет изобразительного искусства и реставрации

Этот факультет объединяет направления, связанные с классическим искусством и сохранением культурного наследия.

Кафедры факультета:

  • живописи и реставрации;
  • станковой и книжной графики;
  • теории и истории пространственных искусств;
  • рисунка;
  • живописи;
  • общественных дисциплин и истории искусств.

Интересные факты:

Студенты участвуют в реставрации объектов культурного наследия под руководством опытных специалистов.
На кафедре станковой и книжной графики учатся создавать иллюстрации для книг, журналов и цифровых проектов.

Факультет активно сотрудничает с музеями и художественными галереями, организуя выставки работ студентов.

Дополнительные возможности

В академии работает «Центр инновационных образовательных проектов», который реализует программы переподготовки и повышения квалификации в сфере креативных индустрий. Также доступны краткосрочные курсы по цифровым технологиям (Photoshop, 3DsMax, Adobe Illustrator), мастер-классы по традиционным ремёслам (гончарство, витраж, мозаика) и летняя академия для взрослых и детей.

Адрес академии: Соляной переулок, 13, Санкт-Петербург.

Сообщить об ошибке
