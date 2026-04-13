Какие факультеты есть в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге?

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица (СПГХПА) — одно из старейших учебных заведений России, специализирующееся на подготовке специалистов в области дизайна, монументально-декоративного искусства и реставрации. В академии действуют три факультета, каждый из которых предлагает уникальные программы и направления подготовки.
Факультет монументально-декоративного искусства
Этот факультет сосредоточен на создании масштабных художественных произведений, интегрированных в архитектуру и общественное пространство. Здесь готовят специалистов, способных работать с крупными формами и масштабными проектами.
Кафедры факультета:
- монументально-декоративной скульптуры;
- монументально-декоративной живописи;
- художественного текстиля;
- художественной обработки металла;
- художественной керамики и стекла;
- интерьера и оборудования;
- гуманитарных инженерных дисциплин;
- моделирования костюма.
Интересные факты:
Студенты работают с традиционными материалами (мрамор, бронза, керамика) и современными технологиями (3D-моделирование, цифровая печать на текстиле).
На кафедре монументально-декоративной живописи студенты создают масштабные росписи для общественных пространств, а на кафедре скульптуры — памятники и декоративные элементы для городских объектов.
Факультет активно участвует в реализации городских проектов по благоустройству и созданию арт-объектов.
Факультет дизайна
Здесь готовят специалистов в сфере промышленного, графического, средового и других видов дизайна. Обучение сочетает художественные навыки с техническими и маркетинговыми знаниями.
Кафедры факультета:
- физического воспитания (обеспечивает общую физическую подготовку студентов);
- дизайна мебели;
- средового дизайна;
- графического дизайна;
- промышленного дизайна;
- анимации и медиадизайна.
Интересные факты:
На кафедре промышленного дизайна студенты разрабатывают прототипы продукции для реальных компаний — от бытовой техники до медицинского оборудования.
Кафедра анимации и медиадизайна сотрудничает с ведущими студиями анимации и гейм-девелопмента, предоставляя студентам возможность стажировок.
В рамках проектов по средовому дизайну студенты создают концепции благоустройства парков, общественных пространств и интерьеров.
Факультет изобразительного искусства и реставрации
Этот факультет объединяет направления, связанные с классическим искусством и сохранением культурного наследия.
Кафедры факультета:
- живописи и реставрации;
- станковой и книжной графики;
- теории и истории пространственных искусств;
- рисунка;
- живописи;
- общественных дисциплин и истории искусств.
Интересные факты:
Студенты участвуют в реставрации объектов культурного наследия под руководством опытных специалистов.
На кафедре станковой и книжной графики учатся создавать иллюстрации для книг, журналов и цифровых проектов.
Факультет активно сотрудничает с музеями и художественными галереями, организуя выставки работ студентов.
Дополнительные возможности
В академии работает «Центр инновационных образовательных проектов», который реализует программы переподготовки и повышения квалификации в сфере креативных индустрий. Также доступны краткосрочные курсы по цифровым технологиям (Photoshop, 3DsMax, Adobe Illustrator), мастер-классы по традиционным ремёслам (гончарство, витраж, мозаика) и летняя академия для взрослых и детей.
Адрес академии: Соляной переулок, 13, Санкт-Петербург.