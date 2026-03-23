Какие факультеты есть в Духовной академии Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 23 марта 2026 08:10
 Проверено редакцией
священнослужитель
Global Look Press/Shatokhina Natalia
Санкт-Петербургская духовная академия принимает абитуриентов на Богословско-пастырский факультет и Факультет церковных искусств. 

Санкт-Петербургская духовная академия (СПбДА) — высшее духовное учебное заведение Русской Православной Церкви, расположенное в Санкт-Петербурге. Она ведёт свою историю с 1809 года и является одним из ключевых центров богословского образования в России.

Где находится

Адрес: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 17. Академия расположена в историческом здании бывшей Петроградской духовной семинарии, которое было возвращено ей в 2013 году.

Как поступить

В 2026/2027 учебном году СПбДА принимает абитуриентов на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Направления обучения:

  • Богословско-пастырский факультет: бакалавриат (48.03.01 «Теология», подготовка служителей Русской Православной Церкви), магистратура (48.04.01 «Теология»), аспирантура (специализации: 5.11.1 «Теоретическая теология», 5.11.2 «Историческая теология», 5.11.3 «Практическая теология»).
  • Факультет церковных искусств: бакалавриат (48.03.01 «Теология», подготовка служителей Русской Православной Церкви), образовательная программа для иконописцев.

Условия поступления:

  • Уровень образования: среднее общее или среднее профессиональное.
  • Вступительные испытания: необходимо успешно сдать ЕГЭ или пройти вступительные испытания, которые проводит академия.
  • Документы для поступления: удостоверение личности и гражданства (паспорт), автобиография, СНИЛС, документ об образовании (аттестат или диплом), цветные фотографии (9×12 — 1 шт., 3×4 — 2 шт.), медицинская справка формы 086/у, свидетельство о крещении, подтверждение индивидуальных достижений.

Сроки приёма документов на очную форму обучения:

  • до 7 июля — для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно;
  • до 25 июля — для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.

Публикация приказа о зачислении — 3 августа.

Автор:
Пономарева Дарина
Поделитесь новостью