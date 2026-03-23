Какие факультеты есть в Духовной академии Санкт-Петербурга?

Санкт-Петербургская духовная академия (СПбДА) — высшее духовное учебное заведение Русской Православной Церкви, расположенное в Санкт-Петербурге. Она ведёт свою историю с 1809 года и является одним из ключевых центров богословского образования в России.
Где находится
Адрес: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 17. Академия расположена в историческом здании бывшей Петроградской духовной семинарии, которое было возвращено ей в 2013 году.
Как поступить
В 2026/2027 учебном году СПбДА принимает абитуриентов на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Направления обучения:
- Богословско-пастырский факультет: бакалавриат (48.03.01 «Теология», подготовка служителей Русской Православной Церкви), магистратура (48.04.01 «Теология»), аспирантура (специализации: 5.11.1 «Теоретическая теология», 5.11.2 «Историческая теология», 5.11.3 «Практическая теология»).
- Факультет церковных искусств: бакалавриат (48.03.01 «Теология», подготовка служителей Русской Православной Церкви), образовательная программа для иконописцев.
Условия поступления:
- Уровень образования: среднее общее или среднее профессиональное.
- Вступительные испытания: необходимо успешно сдать ЕГЭ или пройти вступительные испытания, которые проводит академия.
- Документы для поступления: удостоверение личности и гражданства (паспорт), автобиография, СНИЛС, документ об образовании (аттестат или диплом), цветные фотографии (9×12 — 1 шт., 3×4 — 2 шт.), медицинская справка формы 086/у, свидетельство о крещении, подтверждение индивидуальных достижений.
Сроки приёма документов на очную форму обучения:
- до 7 июля — для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно;
- до 25 июля — для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.
Публикация приказа о зачислении — 3 августа.