Какие форты есть в Кронштадте?

Кронштадт — город фортов, где история военно-морской славы России переплетается с современными проектами возрождения. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе, он стал фортификационным щитом Санкт-Петербурга, а его укрепления — уникальным архитектурным и культурным наследием. В 2026 году город переживает новую жизнь благодаря проекту «Остров фортов», который превращает исторические форты в современные культурные и туристические пространства.

История фортов

Первый форт — Кроншлот — был заложен по распоряжению Петра I зимой 1704 года прямо на льду Финского залива. Уже летом того же года он успешно отразил атаку шведской эскадры из 13 кораблей, что стало первым боевым крещением укрепления. Этот день считается днём основания Кронштадта.

К началу XIX века Кронштадт превратился в мощную крепость с разветвлённой системой фортов, бастионов и гаваней. Укрепления перекрывали морские подступы к городу и Петербургу, и за всю историю ни одному неприятелю не удалось прорваться через эту линию обороны.

Во время Крымской войны 1854 года между фортами «Император Павел I» и «Император Александр I» впервые в мире было установлено минно-артиллерийское заграждение, которое сорвало попытку англо-французского флота прорваться к Петербургу.

Многие форты пострадали от наводнения 1824 года, но были восстановлены. К началу XX века крепость представляла собой эшелонированную систему обороны, готовую противостоять новейшему оружию.

В годы Великой Отечественной войны некоторые форты вновь вступили в бой. Например, с батареи Милютин вёлся огонь по захваченным врагом пригородам Ленинграда.

Ключевые форты

Кроншлот — первый и самый старый форт, построенный по чертежам Петра I. После реставрации здесь планируется открыть музей истории фортификации, общественные пространства и даже площадку для бракосочетаний.

Форт «Пётр I» («Цитадель») — южный форт для защиты гавани. В 2026 году здесь должен появиться Музей минного дела, пространство для массовых мероприятий и ярмарок, ресторан и смотровые площадки.

Форт «Александр I» («Чумный») — получил такое название из-за работавшей здесь в конце XIX века лаборатории по созданию противочумной вакцины. После реставрации здесь планируют разместить Музей борьбы с инфекционными заболеваниями.

Форт «Константин» — крупнейший береговой форт. Сегодня здесь работают музеи и вейкборд-станция.

Проект «Остров фортов»

Проект стартовал в 2019 году по поручению Президента РФ. Его цель — создать в Кронштадте городской кластер площадью 150 га (с акваторией), включающий отреставрированные форты, музейно-исторический парк, Музей военно-морской славы и другую инфраструктуру.

В 2026 году три форта — Кроншлот, Пётр I и Александр I — должны открыться для посетителей после реставрации. Их подключат к инженерным сетям, оборудуют системами видеонаблюдения, навигации и освещения.

Интересные факты