Какие известные маяки есть в Кронштадте?

В Кронштадте есть несколько известных маяков, каждый из которых имеет свою уникальную историю и архитектурные особенности. Один из самых знаковых — Толбухин маяк, который считается одним из старейших действующих маяков в Балтийском море и самым старым в России.

Толбухин маяк

История: построен по личному указанию Петра I в 1719 году на искусственном каменистом островке в Финском заливе. Первоначально маяк был деревянным, но в 1810 году его перестроили в камне: возвели круглую кирпичную башню с цоколем из гранита, караульный дом и баню. Высота сооружения составила около 30 метров.

Особенности:

Котлинский маяк (первоначальное название) был первым в России, огонь которого зажигался постоянно в определённое время.

В 1737 году маяк получил название в честь Фёдора Семёновича Толбухина — первого коменданта Кронштадта, командовавшего полком, разбившим шведский десант в 1705 году.

В 1970 году на острове построили причал, а берега укрепили бетонными конструкциями.

Современное состояние: маяк остаётся действующим и доступен для посещения с экскурсией на судне на воздушной подушке. Зимой можно дойти до него по льду, но это не рекомендуется.

Другие известные маяки Кронштадта

Нижний Николаевский (Кронштадтский) створный маяк

Построен в 1857 году как деревянный створный маяк для обозначения судоходного фарватера на Большом Кронштадтском рейде. В 1890 году его заменили на цельнометаллическую башню, изготовленную на заводе Сан-Гали в Петербурге. Сегодня маяк не действует, находится в плачевном состоянии и доступен только с организованной экскурсией.

Задний Створный маяк Санкт-Петербургского Морского канала

Построен в 1898 году, перестраивался в 1914 году. Высота — около 54 метров (примерно 14 этажей). Это самый высокий маяк в Кронштадте. У него восьмигранная башня, которая сужается кверху, с балкончиками в верхней части. Маяк действующий, оснащён светодиодной установкой, огонь белый, длительно-проблесковый, дальность видимости — 13 морских миль.

Светящий знак Ломоносовского канала (ранее — Большой Николаевский маяк)

Построен датской фирмой в начале XX века. Башня — восьмигранная, с балкончиками, высота — почти 50 метров. Инженеры и мастера, которые его возводили, были российскими подданными, поэтому у них были отчества Николаевич.

