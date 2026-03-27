Сладкие бусины лета: современные сорта десертных помидорок-черри - список опытного агронома

Сорта очень сладких, красивых и необычных черри

В магазинах сегодня столько разных сортов овощей, что глаза разбегаются. Красивые, урожайные, устойчивые к болезням - выбирай на любой вкус. Но настоящие сокровища часто скрываются в небольших пакетиках семян.

Агроном Ксения Давыдова поделилась подборкой черри, которые точно заслуживают внимания.

Парадокс

Это черри нового поколения. Сорт ранний, всего 85 дней от всходов. Вкус сладкий, сочный, мякоть плотная, а семян почти нет. Куст высокий, до двух метров, но кисти аккуратные - по 10–13 ярких плодов.

Серия Хай-тек

Это уже супермодные десертные томаты. Упаковка крошечная - всего три семечка, но и цена соответствующая. Например, сорт Редетто отличается необычной формой: у плодоножки помидорки похожи на звездочку или цветочек.

Грушевый мед индиго

Плоды меняют окраску от желтого до насыщенного фиолетового, на солнце накапливая антоцианы. Срок созревания - 110–120 дней.

фото legion-media

Темрюк

Новинка для любителей шоколадных томатов. Десертный вкус, плотная мякоть, созревает за 90–95 дней. Куст мощный, до 2,5 метра.

Сливки-оливки

Этот сорт для тех, кто любит помидорки с носиком. Ранние, красивые, сладкие. Производитель рекомендует теплицу для средней полосы, но опыт показывает: черри вообще штука живучая и плодовитая. В открытом грунте тоже все получается отлично.

Барбариска

На кистях высокого куста может завязаться до ста мелких плодов. Созревают они за 90–95 дней, а вкус называют конфетным. Это тот случай, когда черри можно есть вместо семечек или сладкого попкорна.

