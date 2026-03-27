HR-бренд догоняет деньги: что выбирают петербуржцы в работе

Опубликовано: 27 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Аналитики компании провели исследование о важных критериях при выборе места работы.

Исследование Авито показало, что для жителей Санкт-Петербурга ключевым фактором при выборе работы стал размер зарплаты.

При этом соискатели всё чаще оценивают репутацию компании: 46% учитывают её HR-бренд, включая стиль управления, атмосферу в коллективе и корпоративную культуру, пишет Neva.Today.

Основные критерии выбора

Аналитики Авито изучили приоритеты при поиске работы. Для 51% петербуржцев решающим остаётся уровень оплаты труда, 37% ценят удобное расположение офиса, 33% — баланс между работой и отдыхом.

Ещё 13% привлекают перспективные задачи, 12% отмечают наличие добровольного медицинского страхования, а по 10% — современное рабочее пространство и дополнительные льготы, уточнили в пресс-службе платформы.

Мнение экспертов

Директор Авсито Рекламы Яков Пейсахзон подчеркнул, что репутация работодателя для кандидатов не уступает финансовым предложениям.

HR-бренд важен для 46% соискателей, особенно для молодёжи и жителей мегаполисов. Для 47% он определяется отношениями между руководством и командой, 33% оценивают общую атмосферу, 30% — сплочённость коллектива и культуру внутри компании.

Особенности в крупных городах

Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, в миллионниках 49% кандидатов обращают внимание на репутацию фирмы, поскольку выбор велик и зарплата — не единственный фактор.

Им также важны комфорт в офисе, стиль руководства, внутренняя атмосфера и социальная политика компании.

Автор:
Юлия Аликова
