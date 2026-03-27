Правда ли, что Петропавловская крепость раньше была тюрьмой: интересный факт из жизни Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость является важной достопримечательностью Санкт-Петербурга, ведь именно отсюда началась история города. Сейчас на территории крепости можно увидеть большое количество значимых объектов. Многие туристы даже не догадываются, что прежде здесь существовала тюрьма.
История
Петропавловская крепость стала использоваться в качестве тюрьмы через десять лет после своего основания в 1703 году. Во времена Петра I тут располагалась канцелярия, которая занималась политическими делами. Тогда на территории не было специальных помещений, поэтому арестантов размещали в имеющихся зданиях.
В XVIII веке на территории крепости появилось первое здание, которое стало выполнять функцию тюрьмы. В нем насчитывалось 26 камер, а саму тюрьму назвали «Секретным домом». О заключенных не было известно даже тем людям, которые несли здесь службу. Арестанты имели лишь номера, поэтому о фамилиях и именах не было никаких данных.
Статус главной тюрьмы страны появился у Петропавловской крепости только в XIX веке. Масштабная стройка тут осуществлялась в 1870-1872 годы. В начале существования Советского Союза здесь продолжала кипеть жизнь, однако сюда свозились уже враги революции. Тюрьма прекратила свое существование только в 1924 году, сообщает «Музеи Санкт-Петербурга».
В 1954 году здание было передано Госудаственному музею истории Ленинграда. Первые экспозиции появились в 1964 году. На данный момент тут можно увидеть музей истории Трубецкого бастиона. Здесь проводят экскурсии, рассказывают о жизни заключенных.
Режим работы музея:
- Вторник: 10:00–17:00;
- Среда: выходной;
- В остальные дни: 10:00–18:00.
