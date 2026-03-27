Оспа обезьян шагает по миру: Онищенко о взрывном росте заболеваний и Петербург под прицелом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Оспа обезьян шагает по миру: Онищенко о взрывном росте заболеваний и Петербург под прицелом

Опубликовано: 27 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Механизмом передачи оспы обезьян остаётся воздушно-капельный путь.

Ситуация с оспой обезьян в мире продолжает обостряться, заявил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

По его словам, текущая обстановка по вирусу mpox в мире накаляется. Раньше фиксировали десятки или максимум тысячу случаев, а в 2022–2023 годах их было свыше 90 тыс., по данным ВОЗ — 40 тыс. заболевших за последние годы.

Эксперт подчеркнул, что основной путь передачи оспы обезьян — воздушно-капельный, но только при длительном тесном контакте.

Ранее сообщалось о новом случае оспы обезьян в Петербурге: мужчину госпитализировали в инфекционку им. Боткина. Ещё 15 февраля в городе выявили два случая у туристов из Таиланда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью