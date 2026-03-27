Оспа обезьян шагает по миру: Онищенко о взрывном росте заболеваний и Петербург под прицелом

Ситуация с оспой обезьян в мире продолжает обостряться, заявил академик РАН, зампред Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.
По его словам, текущая обстановка по вирусу mpox в мире накаляется. Раньше фиксировали десятки или максимум тысячу случаев, а в 2022–2023 годах их было свыше 90 тыс., по данным ВОЗ — 40 тыс. заболевших за последние годы.
Эксперт подчеркнул, что основной путь передачи оспы обезьян — воздушно-капельный, но только при длительном тесном контакте.
Ранее сообщалось о новом случае оспы обезьян в Петербурге: мужчину госпитализировали в инфекционку им. Боткина. Ещё 15 февраля в городе выявили два случая у туристов из Таиланда.