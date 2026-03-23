Какие льготы есть для многодетных на посещение Петропавловской крепости?

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге предоставляет многодетным семьям право на бесплатное посещение музейного комплекса. Эта льгота закреплена в нормативных актах и действует в 2026 году.
Условия предоставления льготы
Право на бесплатное посещение Петропавловской крепости имеют члены многодетных семей Российской Федерации. Для получения льготы необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность, и подлинник документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Льгота распространяется на все объекты музейного комплекса, включая:
- Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу;
- Тюрьму Трубецкого бастиона;
- Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко;
- экспозиции «История Санкт-Петербурга-Петрограда. 1703–1918», «История Петропавловской крепости», «Музей архитектурной керамики», «Предметный мир модерна»;
- потерну и каземат Государева бастиона.
Важно: льгота не включает посещение колокольни Петропавловского собора и не даёт права на экскурсионное обслуживание. За отдельную плату можно заказать обзорную экскурсию или тематическую программу.
Дополнительные сведения
Вход на территорию Петропавловской крепости (без посещения музейных объектов) бесплатный для всех посетителей.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Адрес: Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, 3.