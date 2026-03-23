Вопросы о Петербурге / Какие льготы есть для многодетных на посещение Петропавловской крепости?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие льготы есть для многодетных на посещение Петропавловской крепости?

Опубликовано: 23 марта 2026 18:18
 Проверено редакцией
дети, семья
Какие льготы есть для многодетных на посещение Петропавловской крепости?
Global Look Press/Vladimir Baranov
Многодетные семьи могут бесплатно посетить почти все музейные объекты Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге предоставляет многодетным семьям право на бесплатное посещение музейного комплекса. Эта льгота закреплена в нормативных актах и действует в 2026 году.

Условия предоставления льготы

Право на бесплатное посещение Петропавловской крепости имеют члены многодетных семей Российской Федерации. Для получения льготы необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность, и подлинник документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Льгота распространяется на все объекты музейного комплекса, включая:

  • Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу;
  • Тюрьму Трубецкого бастиона;
  • Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко;
  • экспозиции «История Санкт-Петербурга-Петрограда. 1703–1918», «История Петропавловской крепости», «Музей архитектурной керамики», «Предметный мир модерна»;
  • потерну и каземат Государева бастиона.

Важно: льгота не включает посещение колокольни Петропавловского собора и не даёт права на экскурсионное обслуживание. За отдельную плату можно заказать обзорную экскурсию или тематическую программу.

Дополнительные сведения

Вход на территорию Петропавловской крепости (без посещения музейных объектов) бесплатный для всех посетителей.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Адрес: Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, 3.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью