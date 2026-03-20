Какие мероприятия проводятся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга?

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге является многофункциональным комплексом, где спорт и искусство сосуществуют в гармонии, продолжая привлекать тысячи зрителей.

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге был построен к чемпионату мира по хоккею 2000 года, он стал символом современного спортивного комплекса, сочетающего функциональность и комфорт.

Строительство в авральном режиме

Ледовый дворец возводили с 1998 по 2000 год на месте заболоченного пустыря на берегу реки Оккервиль. Строительство шло в экстремально-авральном режиме: отделочные работы в подтрибунных помещениях продолжались даже когда до официального открытия чемпионата мира оставалось всего четыре дня. Первая игра состоялась 25 апреля 2000 года — товарищеский матч между сборными России и Канады.

Затраты на возведение составили около 60 миллионов долларов. Проработкой проекта занимался ЛенНИИпроект, генеральным подрядчиком выступила компания Skanska East Europe Oy. Архитектурную концепцию разработал Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения (МНИИП).

Характеристики комплекса

Пятиэтажное здание площадью 37 000 м² вмещает 12 300 зрителей. Высота зала — 22 метра, площадь хоккейного поля — 30×60 метров (может увеличиваться до 3300 м²). В комплексе есть 74 VIP-ложи, пресс-центр площадью 700 м², четыре телевизионных экрана (3×4 м) и светодиодный экран высотой 1,2 метра. Остекление фасада занимает около 5000 м².

Главное, что оценили болельщики, — уровень комфорта: отсутствие очередей в туалеты, многочисленные буфеты, система вентиляции и кондиционирования, обеспечивающая комфортные условия в любую погоду.

Спортивные события

Ледовый дворец стал ареной ключевых хоккейных событий, в том числе Чемпионата мира — 2000, Кубка европейских чемпионов, финалов Кубка Гагарина.

С 2001 по 2023 год Ледовый дворец был основной домашней ареной хоккейного клуба СКА. В начале 2024 года команда переехала на новую «СКА Арену», но вернулась в Ледовый на некоторое время в начале сезона 2024/2025 из-за технических недоделок новой арены. С сезона 2025/2026 арена снова стала домашней для СКА.

Концертная жизнь

Ледовый дворец стал площадкой для выступлений мировых звёзд: Лучано Паваротти, Стинга, Фила Коллинза, Уитни Хьюстон, Роджера Уотерса, Мэрилина Мэнсона, Ленни Кравица, Моби, Марка Нопфлера, Роберта Планта, Гари Мура, Пинка, Элис Купер, Брайана Адамса, Сары Брайтман, Эроса Рамазотти, Дэйва Гаана, Криса Ри, Билли Айдола, Рики Мартина, групп Whitesnake, Korn, Judas Priest, The Prodigy, HIM, Accept, Scorpions, Deep Purple, Roxette, A-Ha, Yes, Garbage, а также шоу Lord Of The Dance и Jamiroquai.

Ежегодно здесь проходит вручение музыкальной премии «Золотой Граммофон», а также праздничные концерты к Новому году, Дню Победы, Дню Защитника Отечества и другим датам.