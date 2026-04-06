Какие планы по газификации в Ленинградской области?

В 2026 году планируется газифицировать несколько ключевых объектов и территорий Ленинградской области.

В 2026 году в Ленинградской области продолжается масштабная программа газификации, которая направлена на повышение комфорта жизни населения и выполнение задач, поставленных президентом России. Регион лидирует по темпам газификации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Планы газификации на 2026 год

По данным на март 2026 года, в текущем году планируется газифицировать несколько ключевых объектов и территорий:

Тосненский район. Будет построен межпоселковый газопровод, который свяжет деревни Малое Переходное, Большое Переходное и Сустье-Конец. От этого газопровода планируется сделать отвод к населённым пунктам Коркино, Ямок, Заволожье и Русская Волжа.

Выборгский район. Газопровод обеспечит подачу газа в микрорайоны Калининский и Харитоновский города Выборга, а также в посёлки Новинка и Большое Поле. От этого газопровода отходят ветки к сёлам Кравцово, Селезнево, Отрадное, Подберезье и Подборовье. Эти два объекта будут снабжать газом 14 населённых пунктов.

Приозерский район. Работы пройдут на станции Громово, а также в посёлках Громово, Севастьяново и Кузнечное.

Выборгский район. Газификация затронет Житково, Вещево, Глебычево, города Высоцк и Приморск.

Кингисеппский район. Будут газифицированы кварталы Ленрыба, Краколье и Судоверфь.

Тихвинский район. Газификация коснётся посёлка Сарка.

Особое внимание уделяется социальным объектам: больницам, школам, домам культуры.

В рамках догазификации планируется подвести газ к 12,8 тысячи земельных участков, а также активизировать работы в садоводствах, где запланировано около четырёх тысяч подключений.

Программа на 2026–2030 годы

В январе 2026 года регион и «Газпром» подписали новую пятилетнюю программу газификации Ленинградской области на 2026–2030 годы. Объём инвестиций компании составит 34,5 млрд рублей — это больше, чем в предыдущий период.

Согласно Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2026–2030 годы, предусматривается создание условий для подачи газа в 45,4 тысячи домовладений и на 81 котельную в 366 населённых пунктах. Планируется перевод многоквартирных домов с баллонного на природный газ (за пять лет — 2500 домов).

Субсидии

В областном бюджете до 2028 года предусмотрено более 3 млрд рублей на субсидию для жителей, желающих подключить газ к своему дому. Субсидия составляет от 180 до 300 тысяч рублей.