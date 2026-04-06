Чеснок прёт как на дрожжах: апрельская подкормка для гигантских головок размером с кулак

Именно в апреле закладывается будущий размер головок: будут ли зубки крупными или останутся мелкими.

Главная ошибка — давать только азот. Да, он нужен для роста зелёной массы: делает листья мощными, насыщенно-зелёными, запускает быстрый рост. Но если перекормить, особенно молодые растения, можно получить обратный эффект — пожелтение и угнетение.

Лучше выбирать мягкие формы азота. Для слабого чеснока подойдут нитратные удобрения (например, калиевая селитра). Если растения уже окрепли — можно использовать аммиачную селитру или мочевину, но только при тёплой почве. Однако азотом дело не ограничивается.

Фосфор отвечает за энергию роста — развитие корней, деление клеток и общее укрепление растения. Весной его сложно внести эффективно, поэтому проще использовать комплексные удобрения.

Калий — главный элемент для будущего урожая. Он регулирует обмен веществ, усиливает устойчивость к погоде и помогает формировать крупные, плотные головки.

Не стоит забывать и про серу (для остроты и аромата) и магний (для яркой зелени и фотосинтеза).

Чесноку нужна не одна подкормка, а сбалансированное питание. Оптимальный вариант — комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием.

