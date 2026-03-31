Вопросы о Петербурге / Какие предприятия есть в Кронштадте?
Какие предприятия есть в Кронштадте?

Опубликовано: 31 марта 2026 15:15
 Проверено редакцией
корабль, завод
Global Look Press/Photoagency Interpress
Кронштадт сочетает предприятия с многолетней историей, такие как морской завод, и более современные производства в сфере пищевой промышленности.

Кронштадт — город с богатой промышленной историей, где сохранились и развились предприятия, связанные с судоремонтом, пищевой промышленностью и производством высокотехнологичной техники.

Кронштадтский морской завод (КМЗ)

Одно из старейших судоремонтных предприятий России, основанное в 1858 году. Изначально назывался Пароходным заводом, а с 1929 года — Кронштадтским морским заводом. Входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) с 2016 года.

Чем занимается:

  • ремонт и сервисное обслуживание военных и гражданских судов;
  • ремонт судовых газотурбинных установок и дизельных двигателей;
  • комплексная металлообработка, цинкование, малярные работы.

Интересные факты:

  • Завод сыграл ключевую роль в развитии русского флота. Он участвовал в создании первых броненосцев, достраивал и ремонтировал линкоры «Севастополь», «Петропавловск», крейсеры «Аврора» и «Варяг», подводные лодки типа «Барс».
  • В годы Великой Отечественной войны завод находился на линии вражеского огня, но не прекращал работу.
  • В 2014–2016 годах КМЗ провёл капитальные ремонты ледокола «Красин» и крейсера «Аврора», полностью восстановив их техническое состояние.
  • В 2022 году из дока завода вышел капитально отремонтированный первый отечественный подводный атомоход К-3 «Ленинский комсомол».
  • Завод обладает уникальными гидротехническими сооружениями: 4 действующими сухими доками, гаванями и оборудованными причалами. Общая протяжённость стапельных оснований — 750 метров, что позволяет ремонтировать суда длиной до 230 метров и водоизмещением до 40 тыс. тонн.


Кронштадтская рыбная фабрика «Айсберг»

Предприятие работает с 2001 года.

Чем занимается:

  • переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
  • производство полуфабрикатов (омлетики, котлетки, биточки), пресервов, филе, стейков.

Интересные факты:

  • Фабрика использует современные технологии: автоматическую жаровую линию, уникальную технологию чистки кальмара.
  • Продукция поставляется в розничные сети и на оптовые рынки.

Кондитерская фабрика «Кронштадтская»

Специализируется на выпуске зефира, пастилы, суфле, конфет и десертов.

Чем занимается:

  • производство зефира (классического и с начинками), пастилы, глазированных изделий, мармелада и других кондитерских изделий;
  • поставка продукции в розничные сети («Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток») и на маркетплейсы (OZON, Wildberries, Яндекс Маркет).

Интересные факты:

  • Фабрика стремится к разнообразию ассортимента, выпуская продукты в стандартной и оригинальной упаковке.
  • В планах предприятия — расширение линейки, например, запуск зефира без сахара на мальтите.
Автор:
Пономарева Дарина
