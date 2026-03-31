Какие предприятия есть в Кронштадте?

Кронштадт — город с богатой промышленной историей, где сохранились и развились предприятия, связанные с судоремонтом, пищевой промышленностью и производством высокотехнологичной техники.
Кронштадтский морской завод (КМЗ)
Одно из старейших судоремонтных предприятий России, основанное в 1858 году. Изначально назывался Пароходным заводом, а с 1929 года — Кронштадтским морским заводом. Входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) с 2016 года.
Чем занимается:
- ремонт и сервисное обслуживание военных и гражданских судов;
- ремонт судовых газотурбинных установок и дизельных двигателей;
- комплексная металлообработка, цинкование, малярные работы.
Интересные факты:
- Завод сыграл ключевую роль в развитии русского флота. Он участвовал в создании первых броненосцев, достраивал и ремонтировал линкоры «Севастополь», «Петропавловск», крейсеры «Аврора» и «Варяг», подводные лодки типа «Барс».
- В годы Великой Отечественной войны завод находился на линии вражеского огня, но не прекращал работу.
- В 2014–2016 годах КМЗ провёл капитальные ремонты ледокола «Красин» и крейсера «Аврора», полностью восстановив их техническое состояние.
- В 2022 году из дока завода вышел капитально отремонтированный первый отечественный подводный атомоход К-3 «Ленинский комсомол».
- Завод обладает уникальными гидротехническими сооружениями: 4 действующими сухими доками, гаванями и оборудованными причалами. Общая протяжённость стапельных оснований — 750 метров, что позволяет ремонтировать суда длиной до 230 метров и водоизмещением до 40 тыс. тонн.
Кронштадтская рыбная фабрика «Айсберг»
Предприятие работает с 2001 года.
Чем занимается:
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- производство полуфабрикатов (омлетики, котлетки, биточки), пресервов, филе, стейков.
Интересные факты:
- Фабрика использует современные технологии: автоматическую жаровую линию, уникальную технологию чистки кальмара.
- Продукция поставляется в розничные сети и на оптовые рынки.
Кондитерская фабрика «Кронштадтская»
Специализируется на выпуске зефира, пастилы, суфле, конфет и десертов.
Чем занимается:
- производство зефира (классического и с начинками), пастилы, глазированных изделий, мармелада и других кондитерских изделий;
- поставка продукции в розничные сети («Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток») и на маркетплейсы (OZON, Wildberries, Яндекс Маркет).
Интересные факты:
- Фабрика стремится к разнообразию ассортимента, выпуская продукты в стандартной и оригинальной упаковке.
- В планах предприятия — расширение линейки, например, запуск зефира без сахара на мальтите.