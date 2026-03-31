Петербург продлевает налоговые льготы для «зеленого» автопарка

Льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлены до 1 января 2031 года.

В Санкт-Петербурге льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей и газомоторных автомобилей продлены до 1 января 2031 года.

Эти меры распространяются на новые и б/у машины независимо от мощности мотора, страны происхождения и года выпуска, кроме признанных роскошными по перечню Минпромторга, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как указано в релизе, льгота на транспортный налог для электрокаров и авто на природном газе в Петербурге действует до 1 января 2031 года.

Она охватывает как свежие, так и подержанные транспортные средства без ограничений по лошадиным силам, производителю или дате постановки на учет.

Это подтолкнет развитие рынка бывших в употреблении машин. Исключение — электромобили из списка Минпромторга предметов роскоши.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург дорабатывает экологическое законодательство для уменьшения выбросов и повышения чистоты воздуха в городе.

Кроме того, для крупных бензиновых и дизельных автобусов с грузовиками введут максимальные ставки налога, чтобы побудить частный бизнес переходить на зеленые виды топлива.

В пресс-службе добавили, что для малого бизнеса и новых ИП на УСН сохраняются сниженные ставки. Список льготных направлений деятельности утвержден федеральным правительством и полностью реализуется в городе.

Закон о расширении и продлении таких налоговых послаблений для электромобилей и газовых авто проходит проверку на антикоррупционность.