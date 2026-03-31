Петербург продлевает налоговые льготы для «зеленого» автопарка
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Петербург продлевает налоговые льготы для «зеленого» автопарка

Опубликовано: 31 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлены до 1 января 2031 года.

В Санкт-Петербурге льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей и газомоторных автомобилей продлены до 1 января 2031 года.

Эти меры распространяются на новые и б/у машины независимо от мощности мотора, страны происхождения и года выпуска, кроме признанных роскошными по перечню Минпромторга, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как указано в релизе, льгота на транспортный налог для электрокаров и авто на природном газе в Петербурге действует до 1 января 2031 года.

Она охватывает как свежие, так и подержанные транспортные средства без ограничений по лошадиным силам, производителю или дате постановки на учет.

Это подтолкнет развитие рынка бывших в употреблении машин. Исключение — электромобили из списка Минпромторга предметов роскоши.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург дорабатывает экологическое законодательство для уменьшения выбросов и повышения чистоты воздуха в городе.

Кроме того, для крупных бензиновых и дизельных автобусов с грузовиками введут максимальные ставки налога, чтобы побудить частный бизнес переходить на зеленые виды топлива.

В пресс-службе добавили, что для малого бизнеса и новых ИП на УСН сохраняются сниженные ставки. Список льготных направлений деятельности утвержден федеральным правительством и полностью реализуется в городе.

Закон о расширении и продлении таких налоговых послаблений для электромобилей и газовых авто проходит проверку на антикоррупционность.

Автор:
Юлия Аликова
Город
