Домашние зразы с мясом: вкус детства, который невозможно забыть — классический рецепт

Готовлю такие зразы, когда хочется чего-то домашнего и сытного. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Покулинарим".
Ингредиенты
картофель — 1 кг, яйца — 1-2 шт., мука — 4-5 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, специи — по желанию, фарш — 300-400 г, лук — 1-2 шт., мука или панировочные сухари — около 100 г
Приготовление
Сначала я отвариваю очищенный картофель в подсоленной воде до мягкости, затем разминаю в пюре и даю немного остыть.
В тёплое пюре добавляю яйца, соль, перец и постепенно вмешиваю муку. Замешиваю мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам.
Для начинки мелко нарезаю лук и обжариваю до золотистого цвета. Добавляю фарш, разминаю и готовлю до полной готовности. Солю, перчу и при желании слегка тушу с небольшим количеством воды, чтобы начинка получилась сочной. Даю остыть.
Из картофельного теста формирую лепёшку, в центр выкладываю начинку и аккуратно защипываю края, придавая форму котлеты.
Обваливаю зразы в муке или панировке. Обжариваю на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
Примерное время приготовления: 50-60 минут
