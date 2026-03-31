Такую печень съедят даже лютые "нехочухи": Рецепт "По-царски" - просто феерия вкуса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Такую печень съедят даже лютые "нехочухи": Рецепт "По-царски" - просто феерия вкуса

Опубликовано: 31 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусной печени для всех.

Печень - блюдо вкусное и полезное, но в классическом варианте приготовления она нравится далеко не всем.

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления печени, который никого не оставит равнодушным, даже лютые "нехочухи" съедят печень "По-царски" и запросят добавки.

Для приготовления нужно взять:

  • 500 г куриной печени;
  • 1 яйцо;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 40 г муки высшего сорта;
  • 2 луковицы;
  • 2 моркови;
  • 1 болгарский крупный перец;
  • растительное масло для жарки;
  • 70 г сыра;
  • 4 ст. л. майонеза;
  • соль и специи - по вашему вкусу.

Способ приготовления печени "По-царски"

  1. Печень чистим от плёнок, разбираем на куски и отправляем в блендер, пробиваем до однородности.
  2. Туда же выкладываем 1 нарезанную луковицу и очищенный чеснок.
  3. Добавляем специи, соль, муку, сырое яйцо, взбиваем всё вместе, должно получиться печёночное тесто густотой как на оладьи.
  4. Выливаем тесто ложкой на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарим их на масле с 2 сторон.
  5. Чистим и нарезаем оставшийся лук, морковь, болгарский перец, жарим на другой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.
  6. Сыр натираем и смешиваем с майонезом.
  7. Готовые оладьи выкладываем в форму для запекания или на противень. На каждый выкладываем сырную начинку, а сверху - овощную зажарку.
  8. Отправляем в духовку на 10-15 минут на 200 градусах.

Вкусное блюдо из печени готово, хорошо подавать его с картофельным пюре или рисом.

Ранее издание "Городовой" сообщало, как готовить вкусный салат с яичными блинчиками.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью