Такую печень съедят даже лютые "нехочухи": Рецепт "По-царски" - просто феерия вкуса

Рецепт вкусной печени для всех.

Печень - блюдо вкусное и полезное, но в классическом варианте приготовления она нравится далеко не всем.

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления печени, который никого не оставит равнодушным, даже лютые "нехочухи" съедят печень "По-царски" и запросят добавки.

Для приготовления нужно взять:

500 г куриной печени;

1 яйцо;

3 зубчика чеснока;

40 г муки высшего сорта;

2 луковицы;

2 моркови;

1 болгарский крупный перец;

растительное масло для жарки;

70 г сыра;

4 ст. л. майонеза;

соль и специи - по вашему вкусу.

Способ приготовления печени "По-царски"

Печень чистим от плёнок, разбираем на куски и отправляем в блендер, пробиваем до однородности. Туда же выкладываем 1 нарезанную луковицу и очищенный чеснок. Добавляем специи, соль, муку, сырое яйцо, взбиваем всё вместе, должно получиться печёночное тесто густотой как на оладьи. Выливаем тесто ложкой на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарим их на масле с 2 сторон. Чистим и нарезаем оставшийся лук, морковь, болгарский перец, жарим на другой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета. Сыр натираем и смешиваем с майонезом. Готовые оладьи выкладываем в форму для запекания или на противень. На каждый выкладываем сырную начинку, а сверху - овощную зажарку. Отправляем в духовку на 10-15 минут на 200 градусах.

Вкусное блюдо из печени готово, хорошо подавать его с картофельным пюре или рисом.

