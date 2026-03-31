Такую печень съедят даже лютые "нехочухи": Рецепт "По-царски" - просто феерия вкуса

Печень - блюдо вкусное и полезное, но в классическом варианте приготовления она нравится далеко не всем.
На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления печени, который никого не оставит равнодушным, даже лютые "нехочухи" съедят печень "По-царски" и запросят добавки.
Для приготовления нужно взять:
- 500 г куриной печени;
- 1 яйцо;
- 3 зубчика чеснока;
- 40 г муки высшего сорта;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 1 болгарский крупный перец;
- растительное масло для жарки;
- 70 г сыра;
- 4 ст. л. майонеза;
- соль и специи - по вашему вкусу.
Способ приготовления печени "По-царски"
- Печень чистим от плёнок, разбираем на куски и отправляем в блендер, пробиваем до однородности.
- Туда же выкладываем 1 нарезанную луковицу и очищенный чеснок.
- Добавляем специи, соль, муку, сырое яйцо, взбиваем всё вместе, должно получиться печёночное тесто густотой как на оладьи.
- Выливаем тесто ложкой на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарим их на масле с 2 сторон.
- Чистим и нарезаем оставшийся лук, морковь, болгарский перец, жарим на другой сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.
- Сыр натираем и смешиваем с майонезом.
- Готовые оладьи выкладываем в форму для запекания или на противень. На каждый выкладываем сырную начинку, а сверху - овощную зажарку.
- Отправляем в духовку на 10-15 минут на 200 градусах.
Вкусное блюдо из печени готово, хорошо подавать его с картофельным пюре или рисом.
Ранее издание "Городовой" сообщало, как готовить вкусный салат с яичными блинчиками.