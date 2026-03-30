Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Жарю блины и нарезаю их на салат: ингредиенты простые, вкус — на миллион

Опубликовано: 30 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Этот салат — настоящий хит для праздников и уютных ужинов.

Сочетание курицы, мягких блинчиков и свежего огурца делает этот салат очень вкусным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Ленивая хозяйка и коты".

Ингредиенты

куриное филе — 300 г, яйца — 4 шт., мука — 3 ст. л., молоко — 100 мл, зелёный горошек — 400 г, огурец — 1 шт., майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — для подачи

Приготовление

Сначала я готовлю блинчики: взбиваю яйца, добавляю молоко и муку, перемешиваю до однородности.

Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом и выпекаю тонкие блинчики до золотистого цвета с двух сторон. Даю им немного остыть и нарезаю соломкой.

Куриное филе нарезаю полосками и обжариваю до готовности, солю и перчу по вкусу. При желании можно отварить — получится более лёгкий вариант.

Огурец нарезаю тонкой соломкой. В большой миске соединяю курицу, блинчики, огурец и зелёный горошек. Добавляю майонез, соль, перец и хорошо перемешиваю.

Перед подачей украшаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить домашний зефир.

Автор:
Александр Асташкин
