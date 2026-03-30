Жарю блины и нарезаю их на салат: ингредиенты простые, вкус — на миллион

Сочетание курицы, мягких блинчиков и свежего огурца делает этот салат очень вкусным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Ленивая хозяйка и коты".
Ингредиенты
куриное филе — 300 г, яйца — 4 шт., мука — 3 ст. л., молоко — 100 мл, зелёный горошек — 400 г, огурец — 1 шт., майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — для подачи
Приготовление
Сначала я готовлю блинчики: взбиваю яйца, добавляю молоко и муку, перемешиваю до однородности.
Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом и выпекаю тонкие блинчики до золотистого цвета с двух сторон. Даю им немного остыть и нарезаю соломкой.
Куриное филе нарезаю полосками и обжариваю до готовности, солю и перчу по вкусу. При желании можно отварить — получится более лёгкий вариант.
Огурец нарезаю тонкой соломкой. В большой миске соединяю курицу, блинчики, огурец и зелёный горошек. Добавляю майонез, соль, перец и хорошо перемешиваю.
Перед подачей украшаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 30 минут
