Не кулич, а сладкая сказка на Пасху: Нежный, влажный, пышный - и готовится без дрожжей

Опубликовано: 31 марта 2026 16:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного пасхального кулича.

Приготовление пасхального кулича - занятие хлопотное. В большинстве рецептов для получения пышной выпечки используются дрожжи, тесту необходимо длительно "подходить".

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления кулича на Пасху без дрожжей, получается не менее вкусным, чем дрожжевой - мягким, пышным, немного влажным.

Для приготовления кулича нужны такие продукты:

  • 3 яйца;
  • 160 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 300 г творога;
  • 250 г муки;
  • 100 г цукатов;
  • щепоть ванилина;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. соды;
  • 12 г разрыхлителя.

Яйца вбиваем в чашу блендера, добавляем к ним соль и сахар, взбиваем на высоких оборотах, пока не образуется густая пена.

Сливочное масло растапливаем, немного остужаем, а затем вливаем к яйцам, также добавляем творог, вымешиваем повторно.

Муку просеиваем и вводим в творожную массу, туда же отправляем ванилин, цукаты, соду, разрыхлитель.

Перемешиваем тесто, и можно сразу выпекать из него куличи.

Формы будем смазывать маслом, чтобы готовые куличи к ним не присохли. Выкладываем в каждую тесто на треть высоты.

Готовить куличи будем в духовке 50 минут, температура - 180 градусов.

Готовые куличи вытаскиваем из духовки, украшаем глазурью и остужаем. Пока глазурь не успела застыть, можно нанести на неё и другие украшения - кулинарную присыпку в виде звёздочек, шариков или других фигурок.

После застывания глазури ваши куличи будут самыми нарядными. Вкусные, пышные и очень нежные.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху необычным способом.

Автор:
Марина Котова
