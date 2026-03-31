Не кулич, а сладкая сказка на Пасху: Нежный, влажный, пышный - и готовится без дрожжей

Рецепт вкусного пасхального кулича.

Приготовление пасхального кулича - занятие хлопотное. В большинстве рецептов для получения пышной выпечки используются дрожжи, тесту необходимо длительно "подходить".

На канале "Простые рецепты" дают вариант приготовления кулича на Пасху без дрожжей, получается не менее вкусным, чем дрожжевой - мягким, пышным, немного влажным.

Для приготовления кулича нужны такие продукты:

3 яйца;

160 г сахара;

100 г сливочного масла;

300 г творога;

250 г муки;

100 г цукатов;

щепоть ванилина;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. соды;

12 г разрыхлителя.

Яйца вбиваем в чашу блендера, добавляем к ним соль и сахар, взбиваем на высоких оборотах, пока не образуется густая пена.

Сливочное масло растапливаем, немного остужаем, а затем вливаем к яйцам, также добавляем творог, вымешиваем повторно.

Муку просеиваем и вводим в творожную массу, туда же отправляем ванилин, цукаты, соду, разрыхлитель.

Перемешиваем тесто, и можно сразу выпекать из него куличи.

Формы будем смазывать маслом, чтобы готовые куличи к ним не присохли. Выкладываем в каждую тесто на треть высоты.

Готовить куличи будем в духовке 50 минут, температура - 180 градусов.

Готовые куличи вытаскиваем из духовки, украшаем глазурью и остужаем. Пока глазурь не успела застыть, можно нанести на неё и другие украшения - кулинарную присыпку в виде звёздочек, шариков или других фигурок.

После застывания глазури ваши куличи будут самыми нарядными. Вкусные, пышные и очень нежные.

