Как посетить Трубецкой бастион Петропавловской крепости?

Трубецкой бастион Петропавловской крепости открыт для посетителей ежедневно, кроме среды.

Трубецкой бастион Петропавловской крепости — это не просто фортификационное сооружение, а место, ставшее символом политической репрессии в России. Его история тесно связана с именами царей, революционеров, декабристов и других значимых фигур. Сегодня это музей, где можно увидеть, как выглядела главная политическая тюрьма империи.

История бастиона

Трубецкой бастион — пятиугольное фортификационное сооружение с двумя фасами и двумя фланками. Он был возведён в 1703 году под руководством инженера В. А. Кирштенштейна предположительно по проекту Ж. Г. Ламбера де Герэна при личном участии Петра I. Надзор за строительством осуществлял сподвижник царя князь Ю. Ю. Трубецкой, в честь которого бастион и получил своё название.

Первоначально бастион был деревоземляным, но 13 мая 1708 года в присутствии Петра I был заложен каменный бастион. Его строительство по проекту архитектора Доменико Трезини завершилось в 1709 году. В левом фасе и фланках были устроены двухъярусные казематы и потерна — туннель для безопасного сообщения между ними. Правый фас бастиона был продолжен орильоном — выступом, защищавшим правый фланк, а под его прикрытием устроена потерна — потайной выход для вылазок десанта.

В 1779–1785 годах по проекту инженера Р. Р. Томилова наружные эскарповые стены фасов и левого фланка облицевали гранитными плитами.

Тюрьма Трубецкого бастиона

С первой четверти XVIII века казематы бастиона использовались как арестантские камеры Тайной канцелярии. В 1718 году здесь содержался царевич Алексей Петрович, сын Петра I, обвинённый в участии в государственном заговоре. По официальной версии, он умер 26 июня 1718 года «от удара», по неофициальной — под пытками.

В начале 1826 года часть казематов переоборудовали в камеры одиночного заключения для участников восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года (восстания декабристов).

В 1870–1872 годах внутренние стены бастиона и казематы разобрали. В горже по проекту инженеров К. П. Андреева и М. А. Пасыпкина построили здание одиночной тюрьмы Трубецкого бастиона, ставшее главной следственной тюрьмой России как в имперский период, так и после Февральской революции вплоть до 1918 года.

Тюрьма представляла собой двухэтажное пятиугольное сооружение с одиночными камерами. Система одиночного заключения арестантов без права на книги, переписку, свидания и каких-либо послаблений подавляла узника физически и морально. Многие страдали психическими расстройствами и кончали жизнь самоубийством.

В 1880–1884 годах в Трубецком бастионе существовала политическая каторга с более суровыми условиями содержания, чем для подследственных.

После Февральской революции 1917 года в тюрьму были доставлены министры царского правительства. В октябре 1917 года сюда заключили членов Временного правительства, участников юнкерского мятежа, деятелей запрещённой партии кадетов и других противников большевиков.

Официально тюрьма была закрыта в марте 1918 года, но использовалась до 1921 года. Последними её узниками стали участники Кронштадтского мятежа.

Современное состояние

С 1924 года бастион был передан Музею Революции, а с 1954 года — Государственному музею истории Ленинграда (сейчас — Государственный музей истории Санкт-Петербурга).

Экспозиция музея рассказывает об истории тюрьмы, судьбах арестантов, особенностях режима и условиях содержания. Отдельный раздел посвящён узникам советского времени. В камерах воссозданы интерьеры трёх периодов: 1870-х, 1880-х и 1904–1918 годов.

В 2023 году началась масштабная реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости, включая Трубецкой бастион. Работы должны были завершить к концу 2026 года.

Как посетить

Тюрьма Трубецкого бастиона открыта для посещения. Адрес: Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, 3Т. Часы работы: пн., вт., чт., пт., сб., вс. 10:00–17:00.

