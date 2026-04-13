Какие районы Санкт-Петербурга наиболее экологически благоприятны?

Экологическая ситуация в Санкт-Петербурге зависит от множества факторов, в том числе от близости к промышленным зонам, количеству зелёных насаждений, транспортной загруженности и другим.

Экологическая ситуация в Санкт-Петербурге неоднородна и зависит от множества факторов: близости к промышленным зонам, количеству зелёных насаждений, транспортной загруженности и расположению относительно водоёмов. Некоторые районы выделяются более благоприятной обстановкой, другие — наоборот.

Районы с благоприятной экологией

Курортный район считается самым экологически чистым в городе. Он окружён лесными массивами, Финским заливом и парками (Дубки, Зеленогорский, «Комаровский берег» и др.). Промышленные предприятия здесь практически отсутствуют. Однако есть проблема загрязнения воды Финского залива промышленными и бытовыми стоками.

Петродворцовый район также отличается хорошей экологией благодаря паркам (например, парку Петергофа) и отсутствию крупных промышленных предприятий. Большая зелёная территория и роза ветров способствуют проветриванию воздуха.

Приморский район — один из наиболее экологически благоприятных. Здесь расположены крупные зелёные зоны: Юнтоловский заказник, парк 300-летия Санкт-Петербурга, побережье Финского залива. Юнтоловский заказник — первая особо охраняемая природная территория в городе, он занимает большую часть Лахтинского болота и акваторию Лахтинского Разлива. Однако промышленные зоны в районе Лахты и иногда сильные ветры с залива могут ухудшать качество воздуха.

Красносельский район имеет чистую экологию благодаря пригородным лесам и Финскому заливу, особенно в западной части. Здесь находятся парк Сосновая Поляна, Орловский парк и другие зелёные зоны. Однако на южных участках есть промышленные зоны и интенсивное движение транспорта.

Районы со сложной экологической ситуацией

Центральный район — один из наименее экологически чистых. Здесь плотная застройка, отсутствие крупных зелёных зон и активный автомобильный трафик сильно ухудшают качество воздуха. Кроме того, в районе расположены промышленные объекты: автобаза на Короленко, ТЭЦ на Синопской набережной, крупная промзона вдоль Обводного канала.

Невский район относительно загрязнён из-за большого количества промышленных предприятий. В воздухе присутствуют такие вещества, как углеводороды, оксид алюминия, свинец, соединения кобальта, никеля и хрома. Окружная автодорога и Невский проспект усугубляют ситуацию.

Калининский район — плотно застроенный район с минимальным количеством зелёных зон. Промышленные предприятия и крупные транспортные развязки создают высокий уровень загрязнения. Хотя за последние годы наблюдалось некоторое улучшение показателей благодаря модернизации ряда промышленных предприятий, высокий уровень автомобилизации и отсутствие полноценной системы скоростного общественного транспорта продолжают негативно влиять на качество воздуха.

Красногвардейский район регулярно фиксирует превышение допустимой концентрации ацетона и толуола в воздухе. Это связано с большим количеством промышленных предприятий в районе, а также с близостью железной дороги.

Василеостровский район считается одним из неблагоприятных по качеству воздуха. Здесь сосредоточено множество производств, есть большие транспортные потоки и минимальное количество зелени. В 2022 году в этом районе зафиксировали самый высокий уровень загрязнений.

