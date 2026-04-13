Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге?

Открытие станции метро «Броневая» в Санкт-Петербурге запланировано на период 2030–2033 годов. Она станет частью второй очереди Красносельско-Калининской (коричневой, №6) линии и будет расположена между станциями «Путиловская» (уже введена в эксплуатацию) и проектируемой «Заставской».
Ближайшие планы (2029–2030 годы) на Красносельско-Калининской линии метро
Согласно заявлениям городских властей на апрель 2026 года, до 2030 года планируется открыть четыре новые станции на этой ветке:
- «Броневая»: Находится на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта. Работы по проходке шахты уже идут.
- «Заставская»: Будет пересадочной на станцию «Московские ворота» (синяя ветка, №2). Это значительно разгрузит пересадку в центре.
- «Боровая»: Расположится в районе одноименной железнодорожной станции и Лиговского проспекта.
- «Каретная»: Станет пересадочной на станцию «Обводный канал» (фиолетовая ветка, №5).
Уже открытые станции (первая очередь)
В декабре 2025 года были запущены первые станции линии:
- «Юго-Западная» (на пересечении ул. Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова) — первая станция в Красносельском районе.
- «Путиловская» — пересадочная на станцию «Кировский завод» (красная ветка, №1).
Дальнейшая перспектива (после 2030 года)
Линия продолжит расти в обе стороны:
- На северо-восток: Планируется продление до станций «Знаменская» (пересадка на «Площадь Восстания»/«Маяковскую»), «Суворовская-1», «Смольная» и далее до «Пискарёвки».
- На юго-запад: В планах значатся станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна»