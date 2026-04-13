Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему Сестрорецк так называется? Вопросы о Петербурге
Когда нет времени готовить: Подаю ужин в 1 посуде через 20 минут - и без всяких заморочек Полезное
Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом Город
Океан, мятный чай и восточные базары: куда поехать вместо Турции без виз и с прямыми перелётами Полезное
Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 13 апреля 2026 14:35
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Открытие станции метро «Броневая» в Санкт-Петербурге запланировано после 2030 года.

Открытие станции метро «Броневая» в Санкт-Петербурге запланировано на период 2030–2033 годов. Она станет частью второй очереди Красносельско-Калининской (коричневой, №6) линии и будет расположена между станциями «Путиловская» (уже введена в эксплуатацию) и проектируемой «Заставской».

Ближайшие планы (2029–2030 годы) на Красносельско-Калининской линии метро

Согласно заявлениям городских властей на апрель 2026 года, до 2030 года планируется открыть четыре новые станции на этой ветке:

  • «Броневая»: Находится на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта. Работы по проходке шахты уже идут.
  • «Заставская»: Будет пересадочной на станцию «Московские ворота» (синяя ветка, №2). Это значительно разгрузит пересадку в центре.
  • «Боровая»: Расположится в районе одноименной железнодорожной станции и Лиговского проспекта.
  • «Каретная»: Станет пересадочной на станцию «Обводный канал» (фиолетовая ветка, №5).

Уже открытые станции (первая очередь)

В декабре 2025 года были запущены первые станции линии:

  • «Юго-Западная» (на пересечении ул. Маршала Казакова и пр. Маршала Жукова) — первая станция в Красносельском районе.
  • «Путиловская» — пересадочная на станцию «Кировский завод» (красная ветка, №1).

Дальнейшая перспектива (после 2030 года)

Линия продолжит расти в обе стороны:

  • На северо-восток: Планируется продление до станций «Знаменская» (пересадка на «Площадь Восстания»/«Маяковскую»), «Суворовская-1», «Смольная» и далее до «Пискарёвки».
  • На юго-запад: В планах значатся станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна»
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью