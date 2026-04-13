Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему Сестрорецк так называется? Вопросы о Петербурге
Когда нет времени готовить: Подаю ужин в 1 посуде через 20 минут - и без всяких заморочек Полезное
Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом Город
Океан, мятный чай и восточные базары: куда поехать вместо Турции без виз и с прямыми перелётами Полезное
Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате

Опубликовано: 13 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Важен не только сезон, но и личные достижения.

Лето считается наименее подходящим временем для просьб о повышении зарплаты. Осенью перспективы улучшаются, хотя ситуация остается неоднозначной.

Об этом ТАСС рассказал руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

По ее мнению, в летний период активность компаний падает: руководители и сотрудники часто берут отпуска, из-за чего важные вопросы откладывают. Просьбу о росте зарплаты просто некому рассмотреть или она затянется на неопределенный срок.

Осень несет больше динамики, но бизнесы начинают планировать бюджеты, перенося личные инициативы на конец года.

Кроме сезона ключевую роль играют личные успехи — разговор лучше вести после заметного профессионального прогресса, чтобы начальник осознал ценность работника.

Также стоит учитывать положение компании: нет ли сокращений, снижения доходов или мер по урезанию расходов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью