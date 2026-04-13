Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате

Лето считается наименее подходящим временем для просьб о повышении зарплаты. Осенью перспективы улучшаются, хотя ситуация остается неоднозначной.
Об этом ТАСС рассказал руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.
По ее мнению, в летний период активность компаний падает: руководители и сотрудники часто берут отпуска, из-за чего важные вопросы откладывают. Просьбу о росте зарплаты просто некому рассмотреть или она затянется на неопределенный срок.
Осень несет больше динамики, но бизнесы начинают планировать бюджеты, перенося личные инициативы на конец года.
Кроме сезона ключевую роль играют личные успехи — разговор лучше вести после заметного профессионального прогресса, чтобы начальник осознал ценность работника.
Также стоит учитывать положение компании: нет ли сокращений, снижения доходов или мер по урезанию расходов.