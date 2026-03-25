Какие вступительные экзамены надо сдать для поступления на «Дизайн костюма» в академии Штиглица?
Какие вступительные экзамены надо сдать для поступления на «Дизайн костюма» в академии Штиглица?

Опубликовано: 25 марта 2026 12:10
 Проверено редакцией
экзамены, абитуриенты
Global Look Press/Gennadii Usoev
Поступить на «Дизайн костюма» в академию Штиглица можно по результатам ЕГЭ и внутренних творческих экзаменов.

Поступление на направление «Дизайн костюма» (54.03.01) в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (СПГХПА) в 2026 году предполагает сдачу ЕГЭ по русскому языку и литературе, а также прохождение внутренних вступительных испытаний.

ЕГЭ

Минимальные проходные баллы:

  • русский язык — 45;
  • литература — 45.

Внутренние вступительные испытания

Академия проводит два вида экзаменов:

«Рисунок и живопись». Состоит из двух заданий, которые выполняются в аудитории академии в соответствии с расписанием.

Задание по рисунку: архитектурная деталь, гипсовая голова, голова натурщика, предметные формы свободной компоновки или фигура человека. Цель — объёмно-пространственное, конструктивное рисование. Задание выполняется без чертёжных инструментов и наглядных материалов. Важно грамотно выявить структуру и конструкцию, соблюсти пропорции и характер формы. Формат — А2, материал — карандаш, время — 9 академических часов.

Задание по живописи: требуется выполнить живописно-графическую композицию. Критерии оценки — умение передать объём, пропорции, светотеневые или цветотональные отношения.
Максимальное количество баллов за испытание — 100 (средний арифметический балл за оба задания). Минимальный порог для успешного прохождения — 50 баллов.

«Композиция». Состоит из двух этапов:

Три цвето-графические композиции абстрагированных костюмов на заданную тему (например, «сутки — как Вечер-Ночь-Утро», «вода — как Лёд-Пар-Жидкость»). Цель — выявить способность работать по воображению, чувство композиции и художественного вкуса. Формат — А4, техника — чёрно-белая живописная графика + один цвет, материалы — бумага, карандаш, кисти, гуашь, темпера, акрил. Время — 3 академических часа (2 часа 15 минут).

Живописно-графическая однофигурная композиция современного костюма на заданную тему. Изобразительный сюжет должен передавать интерес автора к одной из областей индустрии моды (уличная одежда, спортивная, нарядная и т. п.).
Формат — А3, материалы — карандаш, гуашь, акварель, темпера, длительность — 4 часа.

Все испытания проводятся очно. При выполнении заданий запрещено пользоваться мобильными средствами связи и получать консультации.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
