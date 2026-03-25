Готовлю этот салат, чтобы часами не стоять у плиты: ПП-ужин всего за 5 минут

Готовлю этот салат, когда совсем нет сил стоять у плиты, а хочется нормального ужина без лишних калорий. Всего несколько минут — и всё готово. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Живи ярче 40+".
Ингредиенты
тунец в собственном соку — 130 г, фасоль консервированная — 120 г, огурец — 1 шт., помидоры черри — 6-8 шт., лук красный — 1/4 шт. (по желанию), яйцо варёное — 1 шт. (по желанию), лимонный сок — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень — по вкусу
Приготовление
Сначала я открываю банки с тунцом и фасолью. Сливаю жидкость, фасоль дополнительно промываю холодной водой.
Огурец нарезаю полукольцами, помидоры — пополам, лук — тонкими полукольцами. Если добавляю яйцо, нарезаю его кубиками или дольками.
В большой миске соединяю тунец (слегка разминаю вилкой), фасоль, овощи и яйцо. Для заправки смешиваю лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Поливаю салат и аккуратно перемешиваю, чтобы сохранить структуру ингредиентов.
В конце добавляю свежую зелень и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 5 минут
