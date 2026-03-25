Без очередей и спешки: как попасть в первый класс петербургской школы

В Санкт-Петербурге стартует приемная кампания для зачисления детей в первые классы.
Основные детали
Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию, на пресс-конференции ТАСС сообщила о продолжении тенденции к сокращению количества первоклассников.
Она отметила, что это ожидаемо, судя по уменьшению числа воспитанников в детских садах, и в текущем году их будет меньше.
До 2024 года число первоклассников росло — до 63 тысяч, а в 2025-м составило 58 тысяч.
Прогнозы и подготовка
Город готов принять до 58 тысяч первоклассников в 2400 классов на 2026–2027 учебный год, с корректировкой планов по мере необходимости.
Кампания начинается 1 апреля, первый этап подачи заявлений длится до 30 июня.
1–3 июля школы издадут приказы о зачислении.
С 6 июля заработают районные конфликтные комиссии для индивидуального рассмотрения ситуаций.
Советы родителям
Дата и время подачи заявления не влияют на зачисление — все обращения рассмотрят тщательно, без принципа "первым пришел — первым зачислен".
Грубская посоветовала родителям подать документы до 15 мая.