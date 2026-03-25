Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Без очередей и спешки: как попасть в первый класс петербургской школы

Опубликовано: 25 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В Петербурге начинается приемная кампания по зачислению детей в школу.

Основные детали

Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию, на пресс-конференции ТАСС сообщила о продолжении тенденции к сокращению количества первоклассников.

Она отметила, что это ожидаемо, судя по уменьшению числа воспитанников в детских садах, и в текущем году их будет меньше.

До 2024 года число первоклассников росло — до 63 тысяч, а в 2025-м составило 58 тысяч.​

Прогнозы и подготовка

Город готов принять до 58 тысяч первоклассников в 2400 классов на 2026–2027 учебный год, с корректировкой планов по мере необходимости.​

Кампания начинается 1 апреля, первый этап подачи заявлений длится до 30 июня.​
1–3 июля школы издадут приказы о зачислении.

С 6 июля заработают районные конфликтные комиссии для индивидуального рассмотрения ситуаций.​

Советы родителям

Дата и время подачи заявления не влияют на зачисление — все обращения рассмотрят тщательно, без принципа "первым пришел — первым зачислен".

Грубская посоветовала родителям подать документы до 15 мая.

Автор:
Юлия Аликова
