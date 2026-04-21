Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга зона платной парковки охватывает значительную часть территории, за исключением участка южнее Обводного канала. Система была введена 1 ноября 2022 года и включает 153 улицы, разделённые на 6 зон по муниципальным образованиям.
Зоны платной парковки
Адмиралтейский район разделён на следующие зоны:
7807 — Адмиралтейский округ;
7808 — Семёновский;
7809 — Сенной округ;
7810 — Коломна;
7811 — Измайловское;
7812 — Екатерингофский.
В зону платной парковки входят, например:
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проспект;
- Большая Морская улица;
- набережная канала Грибоедова;
- Казанская улица;
- Дворцовый проезд;
- Никольская площадь;
- Малая Морская улица;
- переулок Пирогова;
- Прачечный переулок;
- проспект Римского-Корсакова;
- Садовая улица;
- улица Труда;
- Бронницкая улица;
- Введёнский проспект;
- Гороховая улица;
- Загородный проспект и многие другие.
Тарифы и режим работы
С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге введено зонирование с дифференцированными тарифами в зависимости от загруженности улиц. Для Адмиралтейского района это означает, что стоимость парковки варьируется в зависимости от конкретной зоны.
Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех.
Стоимость парковки для легковых автомобилей (категория В) зависит от коэффициента загруженности (КЗ).
Особенности
Для местных жителей сохраняются льготы: можно оформить годовое парковочное разрешение для автомобилей категории В (легковые автомобили) по сниженной стоимости. Также бесплатная парковка доступна для льготных категорий граждан.
Оплатить парковку можно несколькими способами:
- в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга»;
- через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства parking.spb.ru;
- отправив SMS на номер 3065 (оплата доступна для абонентов МТС, «МегаФона», «Теле2» и «Билайна»);
- через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты;
- через мобильное приложение «Парковки России»;
- через банкоматы или кассы кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ);
- через мобильное приложение или личный кабинет интернет-банков (Сбербанк, ВТБ);
- через мобильное приложение BSTR «Транспорт Санкт-Петербурга».