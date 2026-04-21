Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 21 апреля 2026 16:20
 Проверено редакцией
парковка, автомобили
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга зона платной парковки охватывает значительную часть территории, за исключением участка южнее Обводного канала. Система была введена 1 ноября 2022 года и включает 153 улицы, разделённые на 6 зон по муниципальным образованиям.

Зоны платной парковки

Адмиралтейский район разделён на следующие зоны:

7807 — Адмиралтейский округ;
7808 — Семёновский;
7809 — Сенной округ;
7810 — Коломна;
7811 — Измайловское;
7812 — Екатерингофский.

В зону платной парковки входят, например:

  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Большая Морская улица;
  • набережная канала Грибоедова;
  • Казанская улица;
  • Дворцовый проезд;
  • Никольская площадь;
  • Малая Морская улица;
  • переулок Пирогова;
  • Прачечный переулок;
  • проспект Римского-Корсакова;
  • Садовая улица;
  • улица Труда;
  • Бронницкая улица;
  • Введёнский проспект;
  • Гороховая улица;
  • Загородный проспект и многие другие.

Тарифы и режим работы

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге введено зонирование с дифференцированными тарифами в зависимости от загруженности улиц. Для Адмиралтейского района это означает, что стоимость парковки варьируется в зависимости от конкретной зоны.

Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех.

Стоимость парковки для легковых автомобилей (категория В) зависит от коэффициента загруженности (КЗ).

Особенности

Для местных жителей сохраняются льготы: можно оформить годовое парковочное разрешение для автомобилей категории В (легковые автомобили) по сниженной стоимости. Также бесплатная парковка доступна для льготных категорий граждан.

Оплатить парковку можно несколькими способами:

  • в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга»;
  • через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства parking.spb.ru;
  • отправив SMS на номер 3065 (оплата доступна для абонентов МТС, «МегаФона», «Теле2» и «Билайна»);
  • через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты;
  • через мобильное приложение «Парковки России»;
  • через банкоматы или кассы кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ);
  • через мобильное приложение или личный кабинет интернет-банков (Сбербанк, ВТБ);
  • через мобильное приложение BSTR «Транспорт Санкт-Петербурга».
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью