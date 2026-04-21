Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга зона платной парковки охватывает значительную часть территории, за исключением участка южнее Обводного канала. Система была введена 1 ноября 2022 года и включает 153 улицы, разделённые на 6 зон по муниципальным образованиям.

Зоны платной парковки

Адмиралтейский район разделён на следующие зоны:

7807 — Адмиралтейский округ;

7808 — Семёновский;

7809 — Сенной округ;

7810 — Коломна;

7811 — Измайловское;

7812 — Екатерингофский.

В зону платной парковки входят, например:

Адмиралтейская набережная;

Адмиралтейский проспект;

Большая Морская улица;

набережная канала Грибоедова;

Казанская улица;

Дворцовый проезд;

Никольская площадь;

Малая Морская улица;

переулок Пирогова;

Прачечный переулок;

проспект Римского-Корсакова;

Садовая улица;

улица Труда;

Бронницкая улица;

Введёнский проспект;

Гороховая улица;

Загородный проспект и многие другие.

Тарифы и режим работы

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге введено зонирование с дифференцированными тарифами в зависимости от загруженности улиц. Для Адмиралтейского района это означает, что стоимость парковки варьируется в зависимости от конкретной зоны.

Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех.

Стоимость парковки для легковых автомобилей (категория В) зависит от коэффициента загруженности (КЗ).

Особенности

Для местных жителей сохраняются льготы: можно оформить годовое парковочное разрешение для автомобилей категории В (легковые автомобили) по сниженной стоимости. Также бесплатная парковка доступна для льготных категорий граждан.

Оплатить парковку можно несколькими способами: