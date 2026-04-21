Городовой / Город / От Астаны до Владивостока: летом у петербуржцев появится больше прямых рейсов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От Астаны до Владивостока: летом у петербуржцев появится больше прямых рейсов

Опубликовано: 21 апреля 2026 17:01
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С начала 2026 года аэропорт Петербурга обслужил более 4 миллионов пассажиров.

С 3 июня Петербург и Астана свяжет прямой рейс «Аэрофлота». А с 19 июня в расписание Пулково вернётся ещё и Владивосток — самое дальнее российское направление из города, почти 7 тысяч километров пути.

Рейсы в Астану

На линии Петербург — Астана планируют по три рейса в неделю. Из Пулково самолёты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, а из столицы Казахстана — по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Перелёт откроет удобный прямой маршрут без пересадок. Это особенно важно для тех, кто летает по делам, к родным или на короткий отдых.

Что известно о Владивостоке

Рейсы в Владивосток будут выполняться до трёх раз в неделю — по четвергам, пятницам и субботам. В аэропорту отмечают, что это одно из самых дальних направлений из Петербурга.

Путь займёт около 8 часов 10 минут. Для ночного перелёта это удобный вариант: сел в самолёт вечером, а утром уже на другом конце страны.

Билеты и расписание

Билеты на оба направления уже доступны в продаже. Расписание рейсов можно планировать заранее, потому что оба маршрута уже включены в летнюю программу Пулково.

Для аэропорта это заметное расширение сети. Пулково продолжает усиливать и международные, и дальние внутренние маршруты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью