От Астаны до Владивостока: летом у петербуржцев появится больше прямых рейсов

С 3 июня Петербург и Астана свяжет прямой рейс «Аэрофлота». А с 19 июня в расписание Пулково вернётся ещё и Владивосток — самое дальнее российское направление из города, почти 7 тысяч километров пути.
Рейсы в Астану
На линии Петербург — Астана планируют по три рейса в неделю. Из Пулково самолёты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, а из столицы Казахстана — по понедельникам, четвергам и субботам, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Перелёт откроет удобный прямой маршрут без пересадок. Это особенно важно для тех, кто летает по делам, к родным или на короткий отдых.
Что известно о Владивостоке
Рейсы в Владивосток будут выполняться до трёх раз в неделю — по четвергам, пятницам и субботам. В аэропорту отмечают, что это одно из самых дальних направлений из Петербурга.
Путь займёт около 8 часов 10 минут. Для ночного перелёта это удобный вариант: сел в самолёт вечером, а утром уже на другом конце страны.
Билеты и расписание
Билеты на оба направления уже доступны в продаже. Расписание рейсов можно планировать заранее, потому что оба маршрута уже включены в летнюю программу Пулково.
Для аэропорта это заметное расширение сети. Пулково продолжает усиливать и международные, и дальние внутренние маршруты.