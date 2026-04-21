Рецептом традиционного татарского блюда поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

молоко — 150 мл, вода — 150 мл, растительное масло — 40 г, мука — 500 г, сливочное масло — 100 г, картофель — 1 кг, молоко — 300 мл, сливочное масло — 50-100 г, укроп — ½ пучка, лук — 1 шт., соль — по вкусу

Приготовление

Для теста смешиваю тёплую воду, молоко, растительное масло и соль. Постепенно добавляю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Убираю его отдохнуть на 20-30 минут.

Параллельно готовлю начинку: отвариваю картофель до мягкости. Лук мелко нарезаю и обжариваю до золотистости. Укроп измельчаю.

Готовый картофель разминаю в пюре, добавляю молоко и сливочное масло — не жалею, чтобы начинка получилась нежной и кремовой. Делю пюре на две части: в одну добавляю лук и зелень, другую оставляю.

Тесто делю на небольшие кусочки, формирую шарики и раскатываю в тонкие лепёшки примерно по 24 см.

Так лепёшки готовят только в Татарстане: всё дело в сочной начинке — проще и быстрее пирожков

Обжариваю их на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны — важно не пересушить, чтобы они оставались мягкими и легко складывались. Готовые лепёшки складываю стопкой и накрываю, чтобы они не остывали.

Каждую лепёшку смазываю сливочным маслом, выкладываю картофельную начинку на половину и складываю пополам. Сверху тоже смазываю маслом.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить отбивную по-японски.