Вместо огурцов выращиваю бораго – добавляю и в салаты, и в окрошку: отпугивает вредителей и кормит всю семью

Как выращивать огуречную траву бораго

Если вы любите свежие салаты, а ждать сезона настоящих огурцов не хочется, трава бораго вас приятно удивит. Это съедобное растение не только вкусное, но и невероятно полезное для всего огорода.

Вкус и аромат бораго напоминают свежий огурец, поэтому молодые листья можно добавлять в салаты и окрошку уже в мае, когда настоящие зеленцы еще не созрели.

Описание и кулинарное применение

Бораго (огуречник или бурачник) не имеет биологического родства с огурцом. Это однолетнее травянистое растение высотой до 60 см с жесткими листьями и фиолетовыми цветками. Родина огуречной травы - Сирия, откуда она распространилась по Европе, Малой Азии и Северной Африке.

Листья бораго можно добавлять салаты и холодные супы, а цветками - украшать торты и десерты. Даже корни не пропадают, поскольку их можно переработать в зеленое масло и подавать к творогу и сырам.

Польза для сада

Огуречная трава привлекает опылителей и отвлекает вредителей от основных культур. Совместные посадки с бораго снижают численность колорадского жука, тли и морковной мухи за счет привлечения хищных насекомых - жужелиц, златоглазок и наездников.

Особенно выгодно высаживать огуречник рядом с томатами, картофелем, капустой и морковью. У томатов повышается урожайность и снижается риск фитофторы, у огурцов и клубники образуется больше завязей.

Выращивание бораго

Огуречник - крайне неприхотливое растение. Сеять бораго можно уже в конце апреля, поскольку растение выдерживает небольшие заморозки. Семена следует заделать в бороздки на глубину 2 см с интервалом около 10 см. Всходы появляются уже через неделю.

Первую зелень можно срезать через 25-40 дней после всходов. Чтобы продлить период сбора урожая, рекомендуется прищипывать верхушки, чтобы растение не начало цвести.

Важно! Обязательно контролируйте распространение бораго, поскольку трава размножается самосевом и может засорять участок. Цветоносы следует удалять после цветения, оставляя только те, семена которых необходимы для последующих посевов.

Лучшие сорта для выращивания - "Апрельский", "Медонос", "Гном" и "Ручеёк", сообщает "Ваше хозяйство".

Личный опыт

Два года назад я посеяла бораго вдоль забора. Теперь каждую весну срываю хрустящие листочки для окрошки, пока соседи только мечтают о своих огурцах.

Растение оказалось на редкость послушным: достаточно вовремя оборвать цветоносы, и никакого захвата территории не случится.

«Огуречная трава - это маленькое зеленое чудо, которое кормит и защищает огород без лишних хлопот», - заметила моя соседка по даче.

Теперь я специально подсеваю бораго рядом с картошкой и томатами. Колорадских жуков стало заметно меньше, а урожай радует глаз.

