Какие экскурсии есть на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Васильевский остров в Санкт-Петербурге — это кладезь исторических, культурных и архитектурных сокровищ, которые можно открыть для себя через разнообразные экскурсии. Здесь переплетаются эпохи, легенды и современные пространства, что делает прогулки по острову особенно увлекательными.
«Секретные места Васильевского острова: дворы, парадные и легенды»
Эта экскурсия погружает в атмосферу старого Петербурга. Участники посещают потайные дворы-колодцы, парадные с витражами, метлахской плиткой и коваными перилами. Гид рассказывает о дореволюционных надписях, старейшем жилом доме города и лабиринтах проходных дворов, где снимали сериал «Улицы разбитых фонарей». Особое внимание уделяется легендарному двору духов, где, по поверью, можно загадать желание.
Детали:
- продолжительность: 1,5–2 часа;
- место встречи: у метро «Василеостровская» у памятника конке;
- расписание: ежедневно в 11:00, 14:30, 17:30.
Квест-прогулка «По тайным тропам Васильевского острова»
Самостоятельное приключение с квест-книгой, которое позволяет раскрыть тайны острова. Участники ищут загадки, связанные с культовыми фильмами, исследуют скрытые парадные и узнают истории заброшенных домов. В маршруте — Лютеранский собор Святого Михаила, Академия художеств, мозаичная мастерская, доходный дом Стенбок-Фермора, дом Бенуа и Елизаветинская богадельня.
«Мистика, история и архитектура Васильевского острова»
Двухчасовая прогулка, которая знакомит с историей развития Петербурга и архитектурными стилями острова. Участники узнают о планах Петра I сделать Васильевский остров центром столицы, увидят знаковые здания и услышат легенды, связанные с ними.
«Новый Амстердам: Васильевский остров»
Тематическая экскурсия, посвящённая истории острова. Гид рассказывает о том, каким должен был стать центр Петербурга по замыслу Петра I, знакомит с петровским барокко, Кунсткамерой и другими достопримечательностями.
Экскурсия в Музей-аптеку доктора Пеля
На экскурсии можно узнать об истории аптекарского дела, увидеть алхимическую лабораторию и бомбоубежище времён блокады. В программе — рассказ о том, какие лекарства использовались три сотни лет назад, чем лечили разные болезни и какие снадобья применялись в нетрадиционной медицине. Также посетители увидят знаменитую Башню грифонов.
Экскурсия в Кунсткамеру
Старейший музей России, основанный Петром I в 1714 году. В коллекции — предметы старины, анатомические редкости и аномалии, экспонаты, рассказывающие о быте разных народов. Здание музея — памятник архитектуры петровского барокко.