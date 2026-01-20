Какое море в Санкт-Петербурге?

Санкт‑Петербург стоит не на море, а на берегах Финского залива — части Балтийского моря. Это придаёт городу особый «морской» характер, хотя до открытой морской акватории — сотни километров.
Интересные факты:
- Финский залив — один из самых пресных морских водоёмов мира: из‑за огромного притока речных вод (Нева, Кеми и др.) солёность здесь в 6–7 раз ниже, чем в океане.
- Ширина залива у Петербурга — около 20–40 км, глубина — в среднем 38 м, максимум — 121 м.
- Зимой залив замерзает: лёд держится с декабря по апрель, а в суровые зимы по нему можно пройти пешком до Кронштадта.
- В заливе — сотни островов; часть из них входит в городскую черту (Васильевский, Крестовский и др.).
- Из‑за мелководья и ветров здесь нередко случаются наводнения: за историю города их зафиксировано более 300.
- С 2011 года работает Комплекс защитных сооружений (дамба), который спасает Петербург от штормовых нагонов.
Так что «морское» настроение Петербурга — это Финский залив, где встречаются пресная река и солёное море.