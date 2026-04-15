Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Рускеалы?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие проходные баллы были в Технологическом институте Санкт-Петербурга в 2025 году? Учеба
Рекордные 53 тысячи швартовок: Петербург готовит речной бум-2026 Город
Когда день рождения Приморского района Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге Город
Максимальные проценты по вкладам: почему банки поднимают ставки и кому это действительно выгодно Общество
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Рускеалы?

Опубликовано: 15 апреля 2026 13:25
 Проверено редакцией
рускеала, пещера
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Расстояние от Санкт-Петербурга до Рускеалы по автомобильной трассе около 300 километров.

Расстояние от Санкт-Петербурга до горного парка «Рускеала» на машине составляет около 290–300 километров. Время в пути — примерно 4–5 часов, в зависимости от трафика и погодных условий.

Маршрут

Путь пролегает по федеральной трассе А-121 (Приозерское шоссе). Сначала нужно доехать до Приозерска, затем продолжить движение в направлении Сортавалы. После Сортавалы следует придерживаться направления на Петрозаводск, но не пропустить поворот на посёлок Вяртсиля. Далее нужно доехать до посёлка Рускеала, а там по указателям — до Горного парка.

Координаты парковки в Горном парке: 61.944590, 30.579367.

Интересные факты

Историческое значение. Мрамор из карьера в Рускеале использовался для отделки многих зданий Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж и Исаакиевский собор.

Природа и пейзажи. По пути открываются живописные виды: леса, скалы, озёра. Особенно впечатляют пейзажи в районе Ладожского озера, вдоль которого проходит часть маршрута.

Достопримечательности по пути. Можно сделать остановку в Приозерске, чтобы посетить крепость Корела XVI–XVIII веков. Это одно из старейших сооружений Карелии.

Зимние особенности. Зимой дорога может быть более сложной из-за гололёда и резких поворотов. Некоторые участки становятся особенно трудными при скользкой погоде. В это время года в парке включается подсветка Мраморного каньона, что создаёт сказочную атмосферу.

Альтернативные варианты. Если не хочется ехать на машине, можно добраться до Сортавалы на «Ласточке» (около 4 часов), а оттуда — на ретропоезде «Рускеальский экспресс» до парка (ещё около 1 часа).

Что посмотреть в парке. В «Рускеале» можно увидеть Мраморный каньон с лазурными водами, прогуляться по подвесным мостам, посетить подземные штольни и покататься на зиплайне. Зимой доступны катание на снегоходах и экскурсии по ледяным скульптурам.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью