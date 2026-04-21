15 капель в воду – и клещи обойдут за 1 километр: мощная защита найдена

Сезон отдыха на природе, дачных работ и рыбалки не за горами. Но вместе с ним активизируются и клещи, которые считаются разносчиками опасных заболеваний. Как избежать встречи с ними, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).
Рецепт мощного состава
По словам эксперта, отпугнуть клещей так, что они не приблизятся и на 1 километр, поможет мощный раствор на уксусной основе. Чтобы его приготовить, понадобится:
- эфирное масло мяты или эвкалипта – 10-15 капель;
- уксус 9% – 4 чайные ложки;
- вода – 2 чайные ложки.
Указанные компоненты нужно смешать в емкости с закрывающейся крышкой, все хорошо взболтать. Хранить такой состав можно до полугода и применять при необходимости, смачивая в нем ватный диск и смазывая кожу или опрыскивая одежду. Запах уксуса и эфирного масла отпугнет и дезориентирует клещей.
Простой трюк
Кроме того, защититься от укусов и бродить по лесу или сидеть на рыбалке у воды, не опасаясь клещей, поможет простой трюк. Можно взять обычный ролик для чистки одежды, опрыскать его эфирным маслом и провести пару раз открытым участкам тела и одежде.
Средство для защиты детей
Растворы для защиты детей должны быть более щадящими, без резкого запаха уксуса. Так, можно смешать 10-15 капель эфирного масла чайного дерева с 50 миллилитрами воды. Все размешать, смочить ватный диск и смазать раствором кожу.
По возвращении домой в любом случае важно осмотреть и одежду, и обувь, и тело на наличие клещей.
Ранее мы поделились еще одним способом защиты от клещей.