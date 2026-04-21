15 капель в воду – и клещи обойдут за 1 километр: мощная защита найдена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

15 капель в воду – и клещи обойдут за 1 километр: мощная защита найдена

Опубликовано: 21 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Legion-Media
Простое домашнее средство против клещей 

Сезон отдыха на природе, дачных работ и рыбалки не за горами. Но вместе с ним активизируются и клещи, которые считаются разносчиками опасных заболеваний. Как избежать встречи с ними, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).

Рецепт мощного состава

По словам эксперта, отпугнуть клещей так, что они не приблизятся и на 1 километр, поможет мощный раствор на уксусной основе. Чтобы его приготовить, понадобится:

  • эфирное масло мяты или эвкалипта – 10-15 капель;
  • уксус 9% – 4 чайные ложки;
  • вода – 2 чайные ложки.

Указанные компоненты нужно смешать в емкости с закрывающейся крышкой, все хорошо взболтать. Хранить такой состав можно до полугода и применять при необходимости, смачивая в нем ватный диск и смазывая кожу или опрыскивая одежду. Запах уксуса и эфирного масла отпугнет и дезориентирует клещей.

Простой трюк

Кроме того, защититься от укусов и бродить по лесу или сидеть на рыбалке у воды, не опасаясь клещей, поможет простой трюк. Можно взять обычный ролик для чистки одежды, опрыскать его эфирным маслом и провести пару раз открытым участкам тела и одежде.

Средство для защиты детей

Растворы для защиты детей должны быть более щадящими, без резкого запаха уксуса. Так, можно смешать 10-15 капель эфирного масла чайного дерева с 50 миллилитрами воды. Все размешать, смочить ватный диск и смазать раствором кожу.

По возвращении домой в любом случае важно осмотреть и одежду, и обувь, и тело на наличие клещей.

Ранее мы поделились еще одним способом защиты от клещей.

Автор:
Ольга Зайцева
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью