Радоница без лишней скорби: как правильно провести день поминовения

Радоница — это день, когда вспоминают умерших без тяжелого траура. Смысл этого дня в пасхальной радости и надежде на вечную жизнь.
Что за день
Радоница в 2026 году приходится на 21 апреля. Это вторник после Пасхальной недели, и дата каждый год меняется вместе с Пасхой.
Название праздника связано со словом «радость». Поэтому в этот день не принято уходить в мрачную скорбь: у верующих это день светлого поминовения, а не печали.
Почему идут на кладбище
Церковь считает главным в этот день молитву. Сначала обычно идут в храм, подают записки за упокой, а потом уже едут на кладбище.
На могиле близких обычно убирают мусор, поправляют цветы и просто поминают человека добрым словом. При этом сама поездка на кладбище — это не главное, а скорее продолжение молитвы.
Что не принято
На Радоницу не советуют устраивать на кладбище застолье. Еда, алкоголь и шумные разговоры здесь выглядят лишними.
Также не принято превращать этот день в истерику и безутешный плач. Идея праздника в том, что смерть не ставит точку, а пасхальная радость сильнее тоски.
Где будет выходной
В 2026 году 21 апреля стал выходным днем в восьми регионах России. Это Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская, Пензенская, Брянская и Саратовская области, а также Адыгея и Кабардино-Балкария.
В Карачаево-Черкесии нерабочим днем в связи с Радоницей объявят понедельник, 20 апреля. Так в ряде регионов люди смогут спокойно съездить на кладбище и помянуть близких.
Что обычно делают дома
Если хочется помянуть близких за столом, это чаще делают дома. На таких поминках могут быть кутья, блины, кисель, рыба, куличи и крашеные яйца.
Но и здесь смысл не в пышном застолье, а в тихом семейном поминовении. Перед едой обычно читают молитву или хотя бы говорят о человеке с теплом.
Какой сейчас смысл у традиции
Сегодня Радоница для многих — это не только церковный день, но и очень человеческая пауза. В суете легко забыть о тех, кого уже нет рядом, а этот день возвращает к памяти о них.
В Петербурге, как и в других городах, в такие дни увеличивают количество транспорта к кладбищам, чтобы людям было проще добраться до мест захоронений.