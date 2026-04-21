Радоница без лишней скорби: как правильно провести день поминовения

Радоница празднуется в 10-й день после Пасхи.

Радоница — это день, когда вспоминают умерших без тяжелого траура. Смысл этого дня в пасхальной радости и надежде на вечную жизнь.

Что за день

Радоница в 2026 году приходится на 21 апреля. Это вторник после Пасхальной недели, и дата каждый год меняется вместе с Пасхой.

Название праздника связано со словом «радость». Поэтому в этот день не принято уходить в мрачную скорбь: у верующих это день светлого поминовения, а не печали.

Почему идут на кладбище

Церковь считает главным в этот день молитву. Сначала обычно идут в храм, подают записки за упокой, а потом уже едут на кладбище.

На могиле близких обычно убирают мусор, поправляют цветы и просто поминают человека добрым словом. При этом сама поездка на кладбище — это не главное, а скорее продолжение молитвы.

Что не принято

На Радоницу не советуют устраивать на кладбище застолье. Еда, алкоголь и шумные разговоры здесь выглядят лишними.

Также не принято превращать этот день в истерику и безутешный плач. Идея праздника в том, что смерть не ставит точку, а пасхальная радость сильнее тоски.

Где будет выходной

В 2026 году 21 апреля стал выходным днем в восьми регионах России. Это Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская, Пензенская, Брянская и Саратовская области, а также Адыгея и Кабардино-Балкария.

В Карачаево-Черкесии нерабочим днем в связи с Радоницей объявят понедельник, 20 апреля. Так в ряде регионов люди смогут спокойно съездить на кладбище и помянуть близких.

Что обычно делают дома

Если хочется помянуть близких за столом, это чаще делают дома. На таких поминках могут быть кутья, блины, кисель, рыба, куличи и крашеные яйца.

Но и здесь смысл не в пышном застолье, а в тихом семейном поминовении. Перед едой обычно читают молитву или хотя бы говорят о человеке с теплом.

Какой сейчас смысл у традиции

Сегодня Радоница для многих — это не только церковный день, но и очень человеческая пауза. В суете легко забыть о тех, кого уже нет рядом, а этот день возвращает к памяти о них.

В Петербурге, как и в других городах, в такие дни увеличивают количество транспорта к кладбищам, чтобы людям было проще добраться до мест захоронений.