Почему Аничков мост в Санкт-Петербурге так называется?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему Аничков мост в Санкт-Петербурге так называется?

Опубликовано: 21 апреля 2026 11:35
 Проверено редакцией
мост, нева, река
Global Look Press/Bulkin Sergey
Название Аничкова моста напрямую связано с именем его первого строителя Михаила Аничкова.

Аничков мост в Санкт-Петербурге получил своё название в честь инженера-подполковника Михаила Аничкова, который руководил строительством первого моста через реку Фонтанку в начале XVIII века. Это было деревянное сооружение, возведённое силами инженерного батальона, которым командовал Аничков.

История названия

Батальон Аничкова размещался на берегу Фонтанки в старой финской деревне, которая позже стала называться Аничковой слободой. Именно от неё и произошло название моста.

Интересно, что первоначально, по императорскому указу 1739 года, мост был назван Невским. Однако это наименование не прижилось, и уже в 1747 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется современное название — Аничков. В XIX и начале XX века нередко встречался вариант написания «Аничкин мост».

Существует легенда, что название связано с некой Анечкой и романтической или трагической историей любви, но это не более чем вымысел.

Дополнительные факты

Роль Аничкова в истории моста. Михаил Аничков принадлежал к дворянскому роду, корни которого уходят в XIV век. После постройки моста он дослужился до полковника и владел участком, где сейчас находится Александринский театр.

Эволюция моста. Первый деревянный мост быстро обветшал, и его неоднократно перестраивали. В 1721 году по проекту голландского инженера Хармана ван Болеса при участии архитектора Доменико Трезини мост расширили и сделали 18-пролётным с разводным пролётом подъёмного типа. В 1785 году его перестроили в трёхпролётный каменный мост с башнями по типовому проекту. Современный облик Аничков мост приобрёл в 1841 году после реконструкции по проекту инженеров И. Ф. Буттаца и А. Х. Редера.

Скульптуры Клодта. Знаменитые скульптурные группы «Укротители коней» работы Петра Клодта появились на мосту не сразу. Первоначально их планировали установить на набережной у Академии художеств, но в итоге они украсили Аничков мост в 1850 году. Четыре бронзовые группы изображают разные этапы укрощения дикого коня и символизируют победу человека над природой.

Статус объекта культурного наследия. Сегодня Аничков мост имеет статус объекта культурного наследия России федерального значения.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью