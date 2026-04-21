Почему Аничков мост в Санкт-Петербурге так называется?

Аничков мост в Санкт-Петербурге получил своё название в честь инженера-подполковника Михаила Аничкова, который руководил строительством первого моста через реку Фонтанку в начале XVIII века. Это было деревянное сооружение, возведённое силами инженерного батальона, которым командовал Аничков.

История названия

Батальон Аничкова размещался на берегу Фонтанки в старой финской деревне, которая позже стала называться Аничковой слободой. Именно от неё и произошло название моста.

Интересно, что первоначально, по императорскому указу 1739 года, мост был назван Невским. Однако это наименование не прижилось, и уже в 1747 году в «Санкт-Петербургских ведомостях» появляется современное название — Аничков. В XIX и начале XX века нередко встречался вариант написания «Аничкин мост».

Существует легенда, что название связано с некой Анечкой и романтической или трагической историей любви, но это не более чем вымысел.

Дополнительные факты

Роль Аничкова в истории моста. Михаил Аничков принадлежал к дворянскому роду, корни которого уходят в XIV век. После постройки моста он дослужился до полковника и владел участком, где сейчас находится Александринский театр.

Эволюция моста. Первый деревянный мост быстро обветшал, и его неоднократно перестраивали. В 1721 году по проекту голландского инженера Хармана ван Болеса при участии архитектора Доменико Трезини мост расширили и сделали 18-пролётным с разводным пролётом подъёмного типа. В 1785 году его перестроили в трёхпролётный каменный мост с башнями по типовому проекту. Современный облик Аничков мост приобрёл в 1841 году после реконструкции по проекту инженеров И. Ф. Буттаца и А. Х. Редера.

Скульптуры Клодта. Знаменитые скульптурные группы «Укротители коней» работы Петра Клодта появились на мосту не сразу. Первоначально их планировали установить на набережной у Академии художеств, но в итоге они украсили Аничков мост в 1850 году. Четыре бронзовые группы изображают разные этапы укрощения дикого коня и символизируют победу человека над природой.

Статус объекта культурного наследия. Сегодня Аничков мост имеет статус объекта культурного наследия России федерального значения.

