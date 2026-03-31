Какова численность населения Сестрорецка?

По данным Всероссийской переписи населения 2025 года, в Сестрорецке проживало 43 055 человек. Из них 18 992 мужчины (44,11%) и 24 063 женщины (55,89%).

Сестрорецк — город в Курортном районе Санкт-Петербурга, расположенный на берегу Финского залива, реки Сестры и Сестрорецкого Разлива. Он является крупнейшим населённым пунктом Курортного района.

Интересные факты о Сестрорецке

Основание Петром I. Город был основан в 1714 году по приказу Петра I в связи со строительством военного завода (сейчас — Сестрорецкий инструментальный завод). По приказу императора недалеко от Финского залива был возведён дворец, а рядом высажена дубовая роща.

Курортный статус. Сестрорецк известен как приморский климатический бальнеогрязевый курорт. В городе есть минеральная вода и лечебные грязи. В черте города расположена крупная больница и реабилитационный центр — городская больница №40 Санкт-Петербурга.

Исторические районы. На территории Сестрорецка располагаются исторические районы Горская, Александровская, Тарховка, Разлив, Курорт и Дюны.

Транспортная доступность. В городе есть железнодорожная станция Сестрорецк и остановочные пункты на линии Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Белоостров. Расстояние от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 34 километра.

Демографические особенности. Значительная часть трудоспособного населения работает в центральной части Санкт-Петербурга. В 2020 году средний возраст населения Курортного района (к которому относится Сестрорецк) составлял 43,09 года, что выше, чем в среднем по Петербургу (41,64 года).

Национальный состав. По данным переписи 2025 года, в Сестрорецке проживают представители разных национальностей. Например, по информации на 2026 год, среди жителей есть русские, немцы, поляки, финны, эстонцы, евреи и другие.

Природа и экология. В окрестностях города сохранились хвойные массивы (преобладает сосна) и лиственные рощи (берёза, ольха, осина, ива). На территории Сестрорецка расположено Сестрорецкое болото — природный заповедник с экотропой.

Промышленное значение. В 2000-х годах после реализации ряда индустриальных проектов Сестрорецк стал одним из крупнейших промышленных спутников Санкт-Петербурга.

