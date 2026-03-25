Какой собор находится на Петроградке около метро «Спортивная»?

На Петроградской стороне, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Спортивная», возвышается Князь-Владимирский собор — один из самых значимых православных храмов Санкт-Петербурга. Этот пятиглавый собор, расположенный в Успенском сквере на улице Блохина, 26, является памятником архитектуры федерального значения и примером переходного стиля от барокко к классицизму.

История

История собора началась в 1708 году, когда на этом месте была построена деревянная церковь святого Николы Морского. В 1717 году её заменили мазанковым (глинобитным) храмом с тремя престолами: главным — в честь Успения Богородицы, а боковыми — Никольским и Предтеченским. По велению Петра I храм получил статус соборного, так как превосходил по размерам и числу престолов более ранние соборы Петербурга.

В 1740 году по указу Анны Иоанновны началось строительство каменного храма. Первоначально проект создали архитекторы Михаил Земцов и Антонио Трезини, и собор задумывался как одноглавый, по образцу Петропавловского собора. Однако из-за дворцового переворота строительство приостановилось. Только в 1765 году при Екатерине II вернулись к проекту. Новый архитектор — Антонио Ринальди — переработал замысел: собор стал пятиглавым, в подражание Успенскому собору Московского Кремля.

Строительство велось с 1766 по 1789 год с перерывами. В 1772 году случился пожар, который уничтожил деревянный Успенский собор и повредил недостроенный каменный храм. Освящение главного престола в честь равноапостольного князя Владимира состоялось 1 октября 1789 года.

В 1845–1917 годах собор был капитульным храмом ордена Святого Владимира, а в 1938–1941 годах — кафедральным собором Ленинградской епархии. В годы блокады храм не прекращал богослужений, а в нём служил митрополит Ленинградский Алексий (будущий Патриарх Московский и всея Руси), награждённый медалью «За оборону Ленинграда».

В 2015 году собор отреставрировали к 1000-летию со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира. В ходе работ впервые с момента постройки провели реставрацию крестов, изготовленных в 1766 году по проекту Антонио Ринальди.

Архитектура и внутреннее убранство

Пятиглавый собор с трёхъярусной колокольней высотой 57 метров отличается изяществом и сдержанной красотой. Архитектура сочетает элементы барокко и классицизма, что делает храм редким образцом переходного стиля.

Внутри собора хранится несколько святынь:

икона князя Владимира с частицей мощей;

икона-мощевик с 49 частицами мощей святых угодников Божиих;

чудотворная икона Успения Божией Матери.

Над входом в собор размещён знак ордена Святого Владимира. Композиция изображает двух ангелов, держащих орден в массивном позолоченном медальоне, увенчанном императорской короной.

Современная жизнь

Сегодня Князь-Владимирский собор — действующий храм, относящийся к Петроградскому благочинию Санкт-Петербургской епархии.

Собор расположен в Успенском сквере на пересечении улицы Блохина, проспекта Добролюбова и переулка Талалихина. Вход находится со стороны проспекта Добролюбова, в непосредственной близости от станции метро «Спортивная» (фиолетовая ветка М5).

