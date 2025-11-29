Kalakombinat и другие эстонские слова, которые смешат даже интеллигентных петербуржцев

Эстонский язык сам по себе звучит неожиданно для русского уха – длинные гласные, несколько ударений, паузы. Но есть слова, которые заставляют улыбнуться даже самых суровых жителей Петербурга. Всё потому, что выглядят они… ну, слишком по-нашему.
Kala – рыба. Но в слове «kalakombinaat» удержаться от улыбки сложно. Kurva – форма слова «грустный», а не то самое польское ругательство, тесно связанное с бобром. Pank – банк. И нет, панки тут ни при чём.
Pihkva – Псков. Эстонцам так виднее, но петербуржцам считывается совсем иначе. Pisike – крошечный. А звучит… сами понимаете. Pistaatsia – фисташка, но почему-то слегка неловко.
Suk(k)a – чулок в некоторых падежах. Никакого ругательства – просто грамматика. Вот такие эстонские «ложные друзья» регулярно развлекают россиян — и особенно петербуржцев, которые к соседям раньше ездили чаще других.