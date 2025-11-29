Городовой / Общество / Kalakombinat и другие эстонские слова, которые смешат даже интеллигентных петербуржцев
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Kalakombinat и другие эстонские слова, которые смешат даже интеллигентных петербуржцев

Опубликовано: 29 ноября 2025 11:30
россиянин и эстонец
Kalakombinat и другие эстонские слова, которые смешат даже интеллигентных петербуржцев
Фото: Городовой.ру

Смысл другой, но звучат знакомо для нас.

Эстонский язык сам по себе звучит неожиданно для русского уха – длинные гласные, несколько ударений, паузы. Но есть слова, которые заставляют улыбнуться даже самых суровых жителей Петербурга. Всё потому, что выглядят они… ну, слишком по-нашему.

Kala – рыба. Но в слове «kalakombinaat» удержаться от улыбки сложно. Kurva – форма слова «грустный», а не то самое польское ругательство, тесно связанное с бобром. Pank – банк. И нет, панки тут ни при чём.

Pihkva – Псков. Эстонцам так виднее, но петербуржцам считывается совсем иначе. Pisike – крошечный. А звучит… сами понимаете. Pistaatsia – фисташка, но почему-то слегка неловко.

Suk(k)a – чулок в некоторых падежах. Никакого ругательства – просто грамматика. Вот такие эстонские «ложные друзья» регулярно развлекают россиян — и особенно петербуржцев, которые к соседям раньше ездили чаще других.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью