Кастрюли из нержавейки засияют, как новые: натрите их этими таблетками из аптечки

Как отмыть нагар с кастрюли из нержавеющей стали

Хозяйки не понаслышке знают, как тяжело отмыть с кастрюль из нержавеющей стали жир и нагар. Порой приходится тратить часы, чтобы утварь вновь засияла.

Однако можно обойтись и без возни со скребком или металлической губкой, если знать простую хитрость. Ведь избавиться от въевшейся грязи запросто поможет средство из аптечки.

Несколько таблеток активированного угля нужно растолочь и засыпать в кастрюлю. После емкость стоит наполнить теплой водой и оставить на 10–15 минут. Спустя время останется лишь промыть посуду, чтобы вся грязь отпала, пишет портал Inmyroom.

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