Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов

Вы купили билет на каток через неофициальный источник, использовали промокод и предвкушаете отличное времяпровождение? Подождите! Общественное пространство «Флагшток» решило аннулировать ваши билеты! Да-да, именно так!

Оказывается, организаторы заметили резкий всплеск мошенничеств и спекуляций. Поэтому все промокоды, полученные вне официальных каналов, объявлены недействительными. А вместе с ними – и ваши билеты. Все ради борьбы со злом, конечно же!

«Промокоды, полученные неофициальным путем — недействительны. Все неофициальные промокоды заблокированы, билеты аннулированы. В случае, если у посетителя остались вопросы по применению промокода, можно обратиться к источнику, который предоставил промокод», – сообщают в Telegram-канале «Флагштока».

Теперь придется перепроверить каждую букву и цифру, прежде чем получить заветный скидочный код. Ведь даже малейшее отклонение от правил грозит потерей билета. Звучит как сюжет для комедии, правда? Но вряд ли это смешно, когда речь идет о твоем времени и деньгах.

Так что будьте внимательны и осторожны! Лучше лишний раз убедиться, что промокод получен официально, иначе рискуете оказаться в неприятной ситуации.