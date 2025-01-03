Городовой / Город / Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов

3 января 2025 13:03
Расстроенная девочка, которую не пускают на каток
Каток у Флагштока аннулировал часть билетов из-за мошенников и спекулянтов
Legion-Media

Общественное пространство зафиксировало резкий скачок сомнительных действий.

Вы купили билет на каток через неофициальный источник, использовали промокод и предвкушаете отличное времяпровождение? Подождите! Общественное пространство «Флагшток» решило аннулировать ваши билеты! Да-да, именно так!

Оказывается, организаторы заметили резкий всплеск мошенничеств и спекуляций. Поэтому все промокоды, полученные вне официальных каналов, объявлены недействительными. А вместе с ними – и ваши билеты. Все ради борьбы со злом, конечно же!

«Промокоды, полученные неофициальным путем — недействительны. Все неофициальные промокоды заблокированы, билеты аннулированы.

В случае, если у посетителя остались вопросы по применению промокода, можно обратиться к источнику, который предоставил промокод», – сообщают в Telegram-канале «Флагштока».

Теперь придется перепроверить каждую букву и цифру, прежде чем получить заветный скидочный код. Ведь даже малейшее отклонение от правил грозит потерей билета. Звучит как сюжет для комедии, правда? Но вряд ли это смешно, когда речь идет о твоем времени и деньгах.

Так что будьте внимательны и осторожны! Лучше лишний раз убедиться, что промокод получен официально, иначе рискуете оказаться в неприятной ситуации.

Новости по теме
Из-за переезда СКА на новую арену всем аннулируют билеты: как вернуть деньги Из-за переезда СКА на новую арену всем аннулируют билеты: как вернуть деньги 12 декабря 2024 21:33
Самый большой в Петербурге, а скоро и в мире: «Каток у Флагштока» — правила посещения и график мероприятий Самый большой в Петербурге, а скоро и в мире: «Каток у Флагштока» — правила посещения и график мероприятий 10 декабря 2024 17:02
Проезжую часть на Московском проспекте перекрыли из-за «грязевых ручьев» Проезжую часть на Московском проспекте перекрыли из-за «грязевых ручьев» 21 июня 2024 09:39
Проректор петербуржского института лишился 800 тысяч рублей из-за мошенников Проректор петербуржского института лишился 800 тысяч рублей из-за мошенников 20 июня 2024 13:07
Ирина Волк назвала частую ошибку в паспорте, из-за которой могут не выпустить за границу Ирина Волк назвала частую ошибку в паспорте, из-за которой могут не выпустить за границу 18 июня 2024 09:57
Автор:
Максакова Яна
Город Санкт-ПетербургМошенничество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 2
🙀 5
😿 5
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще