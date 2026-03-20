Кидаю в блендер скумбрию и сыр — получаю вкусную намазку: гости просят добавки

Нежная сливочно-рыбная намазка с лёгкой остринкой и свежей ноткой лука делает их совершенно не банальными — хочется готовить снова и снова. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".
Ингредиенты
скумбрия — 1 шт., плавленый сыр — 2 шт., чёрный перец — 1/2 ч. л., сок лимона — 1 ст. л., растительное масло — 30 мл, хрен — 2 ч. л., зелёный лук — пучок, батон или тарталетки — для подачи
Приготовление
Сначала я нарезаю батон или багет по диагонали ломтиками примерно по 1 см. Выкладываю на противень, слегка смазываю маслом и подсушиваю в духовке при 150°C около 5 минут.
Пока хлеб готовится, делаю намазку. Очищаю скумбрию от костей и кожи, нарезаю кусочками и отправляю в блендер.
Добавляю плавленый сыр, хрен, чёрный перец, лимонный сок и растительное масло. Всё измельчаю до кремовой массы. При желании можно оставить небольшие кусочки — получится более текстурно.
Перекладываю намазку в миску и добавляю мелко нарезанный зелёный лук. Перемешиваю — важно добавлять его именно в конце, чтобы сохранить цвет и свежесть.
Остаётся только намазать пасту на подсушенный хлеб или разложить по тарталеткам.
Примерное время приготовления: 10 минут
