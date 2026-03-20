Кидаю в блендер скумбрию и сыр — получаю вкусную намазку: гости просят добавки
Туман уходит: солнце и +12°C ждут Петербург на выходных Город
Секрет уюта на 30 квадратах: простые и доступные решения, которые реально работают Полезное
Отпугиваем дроздов с клубничных грядок без особых затрат - птицы боятся этого как огня: эффект на все 100% Полезное
Суд взыскал 1,5 млн рублей с ресторана «Токио‑Сity» за массовое отравление посетителей в Петербурге Город
Вы не поверите, но астра взойдет даже у новичков: когда и как сеять, чтобы цветы появились дружно - точные даты от агронома Полезное
Кидаю в блендер скумбрию и сыр — получаю вкусную намазку: гости просят добавки

Опубликовано: 20 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Эти бутерброды получаются настолько вкусными, что исчезают со стола за минуты.

Нежная сливочно-рыбная намазка с лёгкой остринкой и свежей ноткой лука делает их совершенно не банальными — хочется готовить снова и снова. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Цветкова Наталья".

Ингредиенты

скумбрия — 1 шт., плавленый сыр — 2 шт., чёрный перец — 1/2 ч. л., сок лимона — 1 ст. л., растительное масло — 30 мл, хрен — 2 ч. л., зелёный лук — пучок, батон или тарталетки — для подачи

Приготовление

Сначала я нарезаю батон или багет по диагонали ломтиками примерно по 1 см. Выкладываю на противень, слегка смазываю маслом и подсушиваю в духовке при 150°C около 5 минут.

Пока хлеб готовится, делаю намазку. Очищаю скумбрию от костей и кожи, нарезаю кусочками и отправляю в блендер.

Добавляю плавленый сыр, хрен, чёрный перец, лимонный сок и растительное масло. Всё измельчаю до кремовой массы. При желании можно оставить небольшие кусочки — получится более текстурно.

Перекладываю намазку в миску и добавляю мелко нарезанный зелёный лук. Перемешиваю — важно добавлять его именно в конце, чтобы сохранить цвет и свежесть.

Остаётся только намазать пасту на подсушенный хлеб или разложить по тарталеткам.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как за 20 минут приготовить вкусное слоеное печенье.

Автор:
Александр Асташкин
