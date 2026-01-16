Городовой / Полезное / Кишечную палочку привезут через 5 минут: эти продукты в доставке лучше не заказывать
Кишечную палочку привезут через 5 минут: эти продукты в доставке лучше не заказывать

Опубликовано: 16 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
доставка еды
Кишечную палочку привезут через 5 минут: эти продукты в доставке лучше не заказывать
Фото: Городовой.ру

Услуги доставки продуктов очень удобны, но некоторые товары всё же лучше выбирать самостоятельно, чтобы не разочароваться в качестве.

Прежде всего, это продукты, требующие визуального и тактильного контроля. Например, при покупке яиц важно осмотреть каждое, чтобы избежать треснувших.

Курьеры редко проверяют их, и есть риск получить неполный десяток. То же самое касается авокадо: определить его идеальную спелость можно только вручную, оценив упругость.

К числу «рискованных» товаров относятся и крупные фрукты — арбузы и дыни. Безответственный курьер может взять первый попавшийся экземпляр, не оценив его спелость. Также легко повреждаются при перевозке нежные фрукты и овощи: персики, абрикосы, нектарины, помидоры и салат-латук, которые могут помяться и потерять товарный вид.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
