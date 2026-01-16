Кишечную палочку привезут через 5 минут: эти продукты в доставке лучше не заказывать

Услуги доставки продуктов очень удобны, но некоторые товары всё же лучше выбирать самостоятельно, чтобы не разочароваться в качестве.
Прежде всего, это продукты, требующие визуального и тактильного контроля. Например, при покупке яиц важно осмотреть каждое, чтобы избежать треснувших.
Курьеры редко проверяют их, и есть риск получить неполный десяток. То же самое касается авокадо: определить его идеальную спелость можно только вручную, оценив упругость.
К числу «рискованных» товаров относятся и крупные фрукты — арбузы и дыни. Безответственный курьер может взять первый попавшийся экземпляр, не оценив его спелость. Также легко повреждаются при перевозке нежные фрукты и овощи: персики, абрикосы, нектарины, помидоры и салат-латук, которые могут помяться и потерять товарный вид.