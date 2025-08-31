Городовой / Общество / «Китаец» «китайцу» рознь: чем отличаются авто для внутреннего рынка от тех, что продают россиянам
«Китаец» «китайцу» рознь: чем отличаются авто для внутреннего рынка от тех, что продают россиянам

Опубликовано: 31 августа 2025 17:03
«Китаец» «китайцу» рознь: чем отличаются авто для внутреннего рынка от тех, что продают россиянам
Фото: Городовой.ру

Удивитесь, но это почти разные авто.

За последние годы китайские автомобили заняли прочное место на российских дорогах. Но мало кто знает: машины, сделанные для КНР, и те, что идут на экспорт, — это часто две разные истории. Эксперты «Авто.ру» и «Российской газеты» разобрали, в чём отличия и стоит ли покупать «китайцев для китайцев».

Два мира китайского автопрома

Внутри страны у Китая больше сотни собственных брендов. Есть гиганты вроде SAIC, FAW, Dongfeng, Changan, есть частные компании Geely, BYD, Great Wall Motors, а есть люксовые марки вроде Hongqi — китайского аналога Aurus.

Однако на внутреннем рынке приоритеты одни, а за границей — другие. И это сразу видно по трём вещам:

  • Дизайн и размеры. Для Китая важнее яркий внешний вид и компактность. Например, хит городских продаж Wuling Mini EV почти игрушечный — идеален для тесных мегаполисов.
  • Умные функции. В КНР авто всё чаще — это гаджеты на колёсах. Большие экраны, голосовые помощники, интеграция с WeChat, Baidu Maps, AliPay. У нас эти функции часто просто не работают.
  • Электромобили и гибриды. Внутренний рынок активно субсидируется государством. Модели вроде BYD Han EV делают до 600 км хода на одной зарядке, а Wuling Mini EV стал символом «зелёной» городской революции. В России же электрокары составляют пока лишь около 1% продаж, так что на наш рынок привозят в основном бензин и гибриды.

Как попадают к нам «китайцы для китайцев»

Есть три пути:

  • Через официальных дилеров. Это проще, но дороже: завод готовит адаптированные для России версии.
  • Через посредников. Машины завозят через Казахстан, Киргизию, ОАЭ — быстро и дешевле.
  • Частные закупки. Популярно на Дальнем Востоке: физлица везут авто напрямую.

Главный риск — у «внутренних» моделей нет нормальной русификации, не все функции работают, а гарантию в РФ почти невозможно реализовать.

Адаптация к климату

Экспортные версии китайских машин специально готовят к нашим зимам: ставят подогревы сидений, лобового и заднего стекла, форсунок, аккумуляторы и жидкости, рассчитанные на морозы.

А вот «чистые китайцы» чаще лишены этих опций. Придётся доплачивать за доработку или мириться с ограничениями.

Стоит ли брать?

Да, у «внутренних» моделей есть большой плюс — цена: они могут стоить на 20–30% дешевле экспортных. Например, Geely Binyue L обходится примерно в 1,8 млн ₽ против 2,8 млн ₽ за Coolray. Но есть и минусы:

  • интерфейс на китайском, не всегда прошивается;
  • неработающие сервисы WeChat или AliPay;
  • сложный поиск запчастей;
  • отсутствие гарантий и адаптации к зиме.

Вывод: если нужен гибрид или электрокар и вы готовы рискнуть — «китаец для китайцев» может быть выгодным. Но для повседневной езды и без лишних головных болей лучше выбирать официальные версии.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
