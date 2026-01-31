Бабушка врала про яд в кипятке: трюк, который показал химик — вода становится мягче, а не опаснее

В советском быту существовали негласные правила — крепче ядерной угрозы. Одно из самых устойчивых касалось воды, которую необходимо было кипятить только один раз.

Бабушки пугали:

«Нельзя кипятить воду второй раз, там яд накапливается!»

Этот страх, передаваемый из поколения в поколение, заставлял многих с сомнением смотреть на остывший кипяток, размышляя, неужели в обычной воде может содержаться что-то сравнимое с химической угрозой.

Разбирательство в этом вопросе требует обращения к точным наукам — химии и физике.

История одного испорченного телефона

Корни этой бытовой легенды уходят в 1968 год, к знаменитому советскому кулинару Вильяму Похлебкину. В его книге «Чай. Его типы, свойства и употребление» содержался вполне логичный совет: не следует доливать свежую воду к уже кипяченой и повторно кипятить эту смесь.

Причина была прозаична — “чай получится горьким и невкусным”. Заметьте — в совете не было ни слова о здоровье, только о вкусовых качествах напитка.

Однако совет быстро мутировал, путешествуя по стране. Кто-то добавил к нему упоминание об опасной “тяжелой воде” — дейтерии. Другие начали говорить о канцерогенах и нитратах, хотя эти соединения, безусловно, могут образовываться, но при гораздо более серьезных условиях.

К середине 1970-х годов тезис о том, что кипятить воду дважды — значит травить семью, закрепился в сознании крепче, чем страх перед любым сквозняком.

Развенчание страхов: дейтерий и токсины

Действительно, при повторном кипячении концентрация дейтерия растет, но этот рост незначителен. Академик Игорь Петрянов-Соколов из журнала «Химия и жизнь» провел расчеты, показавшие абсурдность этого страха.

Чтобы концентрация дейтерия выросла хотя бы в 10 раз, “вам придется прокипятить объем воды, превышающий массу Земли в 300 миллионов раз”.

Образование же серьезных токсинов вроде диоксинов или хлорорганики возможно лишь при наличии в исходной воде крайне неблагоприятных примесей, а в норме реакции минимальны.

“Доля дейтерия настолько мала, что об эффектах на здоровье говорить не приходится. Накипь не вредит здоровью. Водопроводная вода очищена, и при кипячении не образует ядовитые вещества”.

Тем не менее, народный миф оказался сильнее научных доказательств.

Китайский эксперимент: предел выносливости воды

Китайские ученые решили проверить этот миф радикальным путем. Они взяли 15 литров водопроводной воды и начали кипятить ее многократно, замеряя концентрацию свинца, мышьяка, нитратов и других примесей после каждого цикла.

Результаты показали, что для достижения опасного уровня тяжелых металлов воду нужно прокипятить около 140 раз подряд.

Нитраты оказались “самыми опасными” — им требуется всего 36-40 кипячений. Но ключевой момент в другом:

“Вода физически выкипает полностью уже на 18-м цикле”.

Иными словами, вода испаряется раньше, чем успевает стать сколько-нибудь вредной. Таким образом, для критического повышения уровня дейтерия требуется время кипячения, превышающее время существования самой воды.

Химический парадокс: мягкость вместо жесткости

В процессе кипячения происходит простая химическая трансформация — гидрокарбонаты кальция и магния превращаются в нерастворимые карбонаты, то есть накипь.

Белорусские исследователи установили любопытный факт: если ту же воду прокипятить второй раз, концентрация солей не вырастет, а упадет. Это происходит потому, что большая часть солевых отложений уже выпала в осадок после первого цикла.

Повторное кипячение делает воду мягче, а не жестче.

Следовательно, если чайник изготовлен из качественного материала, а исходная вода соответствует нормам, кипятить ее повторно можно без опасений.

Единственная причина, по которой стоит слить остывший кипяток, — это бактериальное загрязнение из воздуха, если вода простояла более суток. В итоге, советуется следить за качеством бытовой техники, а не за количеством циклов кипячения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.