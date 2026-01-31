Петербург на колесах: 1,72 миллиарда поездок в 2025-м и как сэкономить с «Подорожником»

В 2025 году петербуржцы совершили свыше 1,72 миллиарда поездок в общественном транспорте, что слегка превысило прошлогодний уровень и свидетельствует о неизменном интересе к городским маршрутам. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
Наибольшей популярностью пользовались автобусы — более 775 миллионов поездок. Метро стало вторым по загруженности с примерно 700 миллионами поездок, а трамваи и троллейбусы задействовали свыше 285 миллионов раз.
В городе функционирует 560 маршрутов наземного транспорта общей длиной более 9400 км, и ежедневно на них выходит свыше 5300 транспортных средств.
