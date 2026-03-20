Белоснежный пляж и розовая вода: когда ехать на Эльтон за самыми эффектными фотографиями

Опубликовано: 20 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Пейзажи умопомрачительной красоты. Почему в озере нельзя купаться? 

В прикаспийских степях Волгоградской области скрывается удивительное творение природы — озеро Эльтон. Вода в озере меняет цвет - от золотистого весной до насыщенно-розового и даже красного летом. Впечатляющим, будто инопланетным, пейзажем можно только любоваться. Купаться в Эльтоне нельзя из-за слишком высокого содержания соли в воде и небольшой глубины. Но туристам все же есть чем заняться на побережье этого удивительного водоема.

Особенности озера Эльтон

  • Расположение: Палласовский район Волгоградской области, координаты 4908′00′′ с.ш. 4642′00′′ в.д.
  • Площадь: около 152 км2, может меняться в течение года
  • Протяжённость: 18 км в длину, 14 км в ширину
  • Глубина: весной до 1,5 м, в конце лета — 10 см
  • Солёность: озеро входит в число самых солёных водоёмов мира. Его питают семь солёных рек, наполняющих водоём минерализованной водой.

Почему озеро розовое

Секрет розового оттенка кроется в его микроскопических обитателях. Летом, когда вода прогревается, в ней активно размножаются одноклеточные водоросли, придающие озеру невероятный розовый или даже красный цвет. Вода насыщена минералами: бромом, бором, натрием, магнием, кальцием.

Когда лучше ехать на Эльтон

Каждый сезон раскрывает Эльтон по-своему:

  • Май — озеро полноводное, степь вокруг цветёт.
  • Июнь — начинается цветение водорослей, вода розовеет, время делать эффектные кадры.
  • Июль-август — озеро мелеет, по его поверхности можно ходить, ощущая себя идущим по воде. В степи в разгар лета очень жарко, но виды в этот период становятся особенно необычными.
  • Сентябрь-октябрь — лучшее время для оздоровительных поездок. В это время озеро покрывает рапа - вещество, которое остается, когда под солнечными лучами высыхает соленая вода. Рапа и грязи Эльтона используют в местных санаториях.

Что ещё посмотреть в окрестностях

Помимо непосредственно водоема туристов привлекает Сморогдинский источник с минеральными водами в 4 км от озера и Сопка Улаган — соляной столп высотой 69 метров. Каждый год столп увеличивается на несколько миллиметров.

Доехать до озера можно из Волгограда на ежедневном автобусе. Дорога от центрального вокзала занимает около 6 часов.

Автор:
