Городовой / Город / Петербург готовит круизный сезон: новый причал на Карповке и популярные стоянки
Петербург готовит круизный сезон: новый причал на Карповке и популярные стоянки

Опубликовано: 31 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

ГКУ «Агентство внешнего транспорта», подчинённое Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, начинает формировать расписание подходов судов. Кампания по планированию стартует 2 февраля, об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Основная цель сотрудников Агентства — организовать чёткую координацию и обеспечить каждому судну назначенное место у причала в установленное время.​

Самые востребованные причалы расположены вблизи ключевых городских достопримечательностей: у музея Фаберже, Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Они особенно привлекательны для судоходных компаний.

В 2026 году планируется запуск новых маршрутов. Директор Агентства Геннадий Дедков подчеркнул, что организация совместно с судовладельцами стремится учесть как коммерческие потребности перевозчиков, так и логистические возможности Петербурга.​

В предстоящем туристическом сезоне намерены ввести в эксплуатацию новый причал на набережной реки Карповки. Благодаря этому в Северной столице сможет стартовать дополнительный туристический маршрут.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
