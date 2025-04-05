Когда ехать в Грузию за пляжным отдыхом — и не разочароваться при этом в горах

По солнцепеку ехать покорять вершины — так себе затея.

Лето — самое время отправиться в Грузию за солнцем и морем. Пляжный сезон здесь продолжается с июня по октябрь, а пик приходится на июль и август.

Но будет ли слишком жарко для прогулок и поездок по горам? «Городовой» уточнил это у пресс-службы Национального туроператора «Алеан».

Куда лучше ехать в Грузию

Главный курорт Грузии — Батуми. Здесь нет частных пляжей при отелях, но туристам открыт широкий городской пляж с галькой. Система «всё включено» в Батуми пока не в ходу, зато легко сочетать отдых у моря с экскурсиями: рядом крепость Гонио, живописный водопад Махунцети и арочный мост времен царицы Тамары.

Тем, кто ищет тишины и уединения, стоит обратить внимание на курорты неподалёку — Квариати, Кобулети, Уреки. В Квариати особенно понравится любителям дайвинга: местный центр устраивает погружения к затонувшим кораблям.

А в Уреки можно понежиться на уникальном черном магнитном песке — по местным поверьям, он помогает при сердечно-сосудистых и неврологических проблемах.

Кобулети подойдёт тем, кто хочет совместить море с оздоровлением — здесь есть источники минеральной воды, полезные для ЖКТ.

А стоит ли ехать в горы летом?

Что касается жары в горах, то по словам специалистов, даже в разгар лета температура на высоте комфортна для экскурсий. Главное — выбирать утренние и вечерние часы, не забывать про головной убор и питье.

Цены на летние туры с экскурсиями и пляжными днями начинаются от 134 285 рублей за двоих на неделю (без учета проезда).