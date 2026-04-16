Когда и где построят станцию метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге?

Станция метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге планируется к открытию в 2039 году в рамках развития Кольцевой линии метрополитена. Она станет частью второго этапа строительства этой линии, который также включает станции «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2».
Где будет расположена станция
«Дальневосточный проспект» разместится на пересечении одноимённого проспекта и улицы Дыбенко в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Это позволит улучшить транспортную доступность северо-восточной части города, где сейчас метро практически отсутствует.
Контекст строительства
Кольцевая линия метро — один из самых масштабных и долгосрочных проектов развития подземки в Санкт-Петербурге.
Её строительство разбито на несколько этапов.
- Первый этап (2037 год) включает станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина» и «Полюстровский проспект-2».
- Второй этап (2039 год) — станции «Большеохтинская-2», «Ладожская-2» и «Дальневосточный проспект».
- Третий этап (2043 год) предполагает продление линии от «Дальневосточного проспекта» до «Нарвской-2» с промежуточными станциями «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы-2», «Броневая-2».
- Четвёртый этап (2044 год) — от «Нарвской-2» до «Спортивной-2» с промежуточными станциями «Двинская», «Большой проспект», «Василеостровская-2».
- Завершение проекта намечено на 2045 год — закрытие кольца участком от «Спортивной-2» до «Лесной-2» с промежуточными станциями «Ботаническая» и «Кантемировская».
Стоит учитывать, что планы по строительству метро могут корректироваться. Актуальную информацию рекомендуется уточнять в официальных источниках, таких как постановления правительства Санкт-Петербурга или отчёты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.