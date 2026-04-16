Вопросы о Петербурге / Когда и где построят станцию метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки" Полезное
Своя картошка уже в июне: растим дома прямо в мешках - подробная агротехника Полезное
Солнечный марафон: Петербург собрал 58% апрельской нормы за две недели Город
Огромные цветы до 25 см: сажаю гиппеаструм — и радуюсь ярким краскам в саду Полезное
Какая хоккейная команда есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда и где построят станцию метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 16 апреля 2026 16:25
 Проверено редакцией
метро, вагон, станция
Когда и где построят станцию метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге?
Станцию метро «Дальневосточный проспект» Кольцевой линии Петербургского метрополитена планируют открыть в 2039 году. 

Станция метро «Дальневосточный проспект» в Санкт-Петербурге планируется к открытию в 2039 году в рамках развития Кольцевой линии метрополитена. Она станет частью второго этапа строительства этой линии, который также включает станции «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2».

Где будет расположена станция

«Дальневосточный проспект» разместится на пересечении одноимённого проспекта и улицы Дыбенко в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Это позволит улучшить транспортную доступность северо-восточной части города, где сейчас метро практически отсутствует.

Контекст строительства

Кольцевая линия метро — один из самых масштабных и долгосрочных проектов развития подземки в Санкт-Петербурге.

Её строительство разбито на несколько этапов.

  • Первый этап (2037 год) включает станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина» и «Полюстровский проспект-2».
  • Второй этап (2039 год) — станции «Большеохтинская-2», «Ладожская-2» и «Дальневосточный проспект».
  • Третий этап (2043 год) предполагает продление линии от «Дальневосточного проспекта» до «Нарвской-2» с промежуточными станциями «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы-2», «Броневая-2».
  • Четвёртый этап (2044 год) — от «Нарвской-2» до «Спортивной-2» с промежуточными станциями «Двинская», «Большой проспект», «Василеостровская-2».
  • Завершение проекта намечено на 2045 год — закрытие кольца участком от «Спортивной-2» до «Лесной-2» с промежуточными станциями «Ботаническая» и «Кантемировская».

Стоит учитывать, что планы по строительству метро могут корректироваться. Актуальную информацию рекомендуется уточнять в официальных источниках, таких как постановления правительства Санкт-Петербурга или отчёты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью